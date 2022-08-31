Del total de alumnos que regresaron a clases presenciales, 24 millones 479 mil 952 corresponden a la educación básica; y serán atendidos por un millón 225 mil 580 docentes en 232 mil 966 planteles escolares en todo el país. Este lunes, regresaron a clases presenciales de 29 millones 849 mil 46 alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y normales en todo el país, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP). El regreso a clases presenciales en el ciclo 2022-2023 se vivió distinto debido a la pandemia por Covid-19, pues como medidas obligatorias se establecieron gel antibacterial y cubrebocas, así como el acomodo del alumnado respetando la sana distancia. "La situación de las escuelas públicas es bastante triste, no hay suficiente dinero para hacer lo que en algunas escuelas particulares sí se está realizando como disponer del material sanidad" explicó en entrevista con El Contribuyente, Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Asimismo, detalló que en las escuelas públicas no hay presupuesto para hacer adecuaciones y ampliaciones de las aulas para mantener la sana distancia, y además el personal escolar pide a los padres de familia que corran por su cuenta el gasto de gel antibacterial, papel de baño, desinfectantes y cubrebocas, lo cual, dijo, no ocurre en las escuelas particulares. Por ello, la especialista opinó que es necesario que, si los padres de familia van a destinar parte de su salario en dichos insumos, sean deducibles ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con la dependencia, del total de alumnos que regresaron a clases presenciales, 24 millones 479 mil 952 corresponden a la educación básica; y serán atendidos por un millón 225 mil 580 docentes en 232 mil 966 planteles escolares en todo el país. Asimismo, precisó que 5 millones 244 mil 352 alumnos de educación media superior y 124 mil 742 de escuelas normales también se están incorporando a las aulas en este nuevo ciclo escolar. En este nivel, 419 mil 739 maestras y maestros darán servicios educativos en 21 mil 277 planteles de todos los subsistemas que lo conforman.