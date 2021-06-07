En el primer trimestre del año, las retenciones de las plataformas digitales alcanzaron los 177 millones de pesos. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 8 mil 663 millones...

En el primer trimestre del año, las retenciones de las plataformas digitales alcanzaron los 177 millones de pesos. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 8 mil 663 millones de pesos (mdp) de plataformas digitales. De acuerdo con información de la Cuenta Pública 2020, de la Secretaría de Hacienda, los 8 mil 663 mdp recaudados en 2020, derivaron de los siguientes rubros:

20.1% correspondió a retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR).

36.5% a retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

42.9% al pago de IVA por la prestación de servicios digitales.

0.5% correspondió a pagos directos tanto de ISR como de IVA de los prestadores de servicios a través de las plataformas.

177 millones de pesos en retenciones

Ahora, en el primer trimestre de 2021, los trabajadores de las plataformas digitales han pagado al SAT 177 millones de pesos en impuestos. En la miscelánea fiscal para 2021 se aceptaron nuevas tasas de retención para los servicios de las plataformas digitales. Se utilizará una tasa específica para cada tipo de ingreso, quedando de la siguiente forma para efectos del ISR:

Prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes la retención se hará por el 2.1%.

Prestación de servicios de hospedaje la retención se hará por el 4%.

Enajenación de bienes y prestación de servicios la retención se hará por el 1%.

Para efectos del IVA es más sencillo, pues la plataforma digital realizará una retención del 8%, lo cual representa el 50% de la tasa real de dicho impuesto la cual es del 16%. Con información de El Universal y El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Impuestos-a-plataformas-digitales8600-millones-de-pesos-en-2020-20210515-0017.html https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-digital-le-deja-177-mdp-al-fisco

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