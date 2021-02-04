Un tribunal consideró que el hecho de que el acta de asamblea se llevó a cabo en un domicilio diverso al estipulado como social, no implica que la autoridad pueda restarle valor probatorio. La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece que las asambleas generales de accionistas deberán llevarse a cabo en el domicilio social. En caso de no cumplir con este requisito, las asambleas serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. [LGSM 179]. Además, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Es decir, no se toman en cuenta para el cálculo del ISR. [Ley del ISR 16, segundo párrafo]. En este contexto, un contribuyente argumentó que los depósitos bancarios considerados por la autoridad fiscalizadora como ingresos acumulables, correspondían a un aumento de capital de sus socios. Para demostrar su afirmación exhibió el acta de asamblea respectiva.

Acta de asamblea en un domicilio diverso al social

El acta de asamblea se llevó a cabo en un domicilio diverso al estipulado como social, por lo que la autoridad fiscalizadora argumentó la nulidad de la asamblea. Sin embargo, un tribunal consideró que el hecho de que la asamblea se llevó a cabo en un domicilio diverso al estipulado como social, no implica que la autoridad pueda restarle valor probatorio al documento. Lo anterior se debe a que el órgano jurisdiccional indicó que la finalidad del precepto que establece que las asambleas serán nulas si no se llevan a cabo en el domicilio social, es la protección de los intereses de los socios. Así que corresponde a los accionistas realizar las acciones de nulidad en contra de las asambleas, en su caso. Por eso, el tribunal determinó que si en el acta de asamblea respectiva se advierte que estuvieron presentes la totalidad de los accionistas, y no se realizó inconformidad alguna respecto del aumento de capital acordado, evidentemente dicho acto seguirá surtiendo efectos hasta que los accionistas soliciten su nulidad ante la autoridad competente. Así que tal documental puede ser suficiente para acreditar el aumento de capital aludido por el contribuyente. Esto lo reiteró la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al resolver un juicio contencioso administrativo. Mediante la emisión de la tesis número VIII-CASR-14ME-2. Se trata de un criterio aislado, por lo que no reviste obligatoriedad y los tribunales pueden adherirse o diferir de éste. Puedes revisar la tesis aquí / Páginas: 871 y 872 / Criterio de búsqueda: Acta de asamblea / Clave: VIII-CASR-14ME-2 / Publicación: 14 de enero de 2021.

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