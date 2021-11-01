A partir de noviembre las aportaciones de los derechohabientes del Infonavit se podrán utilizar para conseguir un crédito de la banca comercial. A partir de noviembre, los derechohabientes del Inst...

A partir de noviembre las aportaciones de los derechohabientes del Infonavit se podrán utilizar para conseguir un crédito de la banca comercial. A partir de noviembre, los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) podrán utilizar sus aportaciones para un crédito hipotecario de la banca comercial. En una reunión con diputados de la Comisión de Vivienda, Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, explicó que todos los trabajadores podrán llevar sus aportaciones a la banca comercial. Una vez hecho esto, podrán solicitar un crédito para la compra de una vivienda. De acuerdo con Martínez, el nuevo esquema hará que sea más fácil para un trabajador hacerse un patrimonio. Además, señaló que también ayudará a que el sistema financiero nacional tenga más liquidez.

Nuevo sistema de puntos también ayudará a los trabajadores

De acuerdo con el Infonavit, el nuevo Modelo de Originación T1000 hará que más de un millón 600 mil trabajadores consigan un crédito con el Instituto. Con el nuevo modelo, los trabajadores necesitan 1080 puntos para calificar para un crédito. En el sistema anterior, necesitaban 116. En este sentido, Martínez explicó que más puntos no significa que los trabajadores deben cumplir más requisitos; en cambio, significa que el Infonavit toma en cuenta más factores para la evaluación. De acuerdo con Martínez, en el sistema anterior solamente se enfocaban en la edad, salario y ahorro del trabajador en la Subcuenta de Vivienda. Ahora, con más factores en juego, los trabajadores tienen más oportunidad de conseguir el crédito. Con información de El Financiero y Dinero en Imagen https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/10/28/una-buena-infonavit-permitira-que-tus-aportaciones-sean-usadas-para-un-credito-bancario/ ttps://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/el-infonavit-permitira-que-uses-tus-aportaciones-para-solicitar-un-credito-hipotecario

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