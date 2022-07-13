Los funcionarios del SAT encargados de la materia penal del organismo no entregaron pruebas de casos denunciados por el SAT ante la FGR para que no procedieran las denuncias. La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló en entrevista con el programa Chamuco TV, que desde el interior de la administración del fisco diversos funcionarios de alto nivel presentaban denuncias mal hechas para que no procedieran los casos en la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la jefa del SAT, sin referirse a su nombre, un representante en materia penal del SAT atendió el primer caso de contrabando flagrante durante su administración en la autoridad fiscal. https://twitter.com/tvunam/status/1546968893641568257 "Como era el primer caso de contrabando flagrante, hicimos como un colegio. Eran 10 abogados de alto nivel armando la denuncia para que no se nos fuera a caer" dijo en entrevista. La funcionaria narró que el representante en materia legal del SAT presentó la denuncia ante la FGR, sin embargo notó incongruencias en el procedimiento. Explicó que después de que el abogado presentó la denuncia a la FGR, transcurrieron seis meses sin avances ni noticias de ésta, pues el funcionario sólo entregaba notas a la titular del SAT para informarle del estado de la querella. "Me di cuenta que todas las notas que me había entregado eran puras mentiras. Entonces le dije a la jefa que fuera a la Fiscalía a revisar el expediente personalmente, cuando va la titular me dijo que el abogado entregó una cosa totalmente distinta a la que acordamos. Todo mal hecho y no entregó las pruebas, las que entregó las hizo fuera de procedimiento." Buenrostro explicó que al entregar pruebas fuera de procedimiento, la Fiscalía las descarta y ya no pueden volver a retomarse para el caso. Asimismo dijo que el funcionario en cuestión lleva en su contra siete denuncias penales por parte del SAT.

¿Cómo va el SAT con las denuncias?

De enero de 2020 a mayo de 2022, sólo 17 por ciento de las denuncias presentadas por SAT ante la FGR han sido vinculadas a proceso. Durante este lapso, según información del organismo fiscal, se han presentado un total de dos mil 537 denuncias ante la FGR, que involucran a dos mil 604 personas, por delitos como contrabando, acceso ilegal a los sistemas del SAT, entre otros. Recientemente, Buenrostro dijo que el organismo ha presentado 2 mil 669 denuncias contra servidores públicos, personas físicas y personas físicas relacionadas con personas morales, de las cuales 469 fueron vinculadas a proceso y ha habido 15 resoluciones, una de las cuales tuvo el castigo más alto, que han sido 6 años de prisión.

¿Qué es lo que se denuncia?

De las 432 denuncias que fueron vinculadas a proceso sólo se han obtenido 13 sentencias por parte de la autoridad, de las cuales ocho fueron para servidores públicos y las cinco restantes se dictaron a contribuyentes. La mayor parte de las denuncias son contra personas físicas, con mil 213 casos, aunque también se registraron acusaciones en contra de 241 servidores públicos de enero 2020 a mayo 2022. El delito más denunciado fue el de contrabando, con 570 incidentes, mientras que se contabilizaron 106 denuncias por accesos ilegales a la información y sistemas del SAT. La institución tuvo conocimiento de delitos relacionados con trámites como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o impresión ilegal de comprobantes, afirmó el SAT.