El legislador Jorge Romero Herrera expresó su preocupación por el repentino cambio en el gabinete, lo que calificó como inesperado y como factor de incertidumbre Hasta hace unos días, Raquel Buenrostro era la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero ahora es la actual titular de la Secretaría de Economía (SE). Esto a causa de la renuncia de Tatiana Clouthier al frente de esta dependencia. En este contexto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, expresó su preocupación por el repentino cambio en el gabinete, lo que calificó como inesperado y como factor de incertidumbre. “La salida de Tatiana Clouthier envuelve al país en una ola de incertidumbre y alerta, ya que no se han especificado las causas que la motivaron a tomar tal decisión, y ocurre en un momento en que en la Secretaría se deben tomar decisiones trascendentales para el futuro de nuestro país”, indicó el diputado en un comunicado. Romero Herrera señaló que no es la primera ocasión en que cambia el o la titular de la Secretaría de Economía en lo que va del sexenio, caso similar a lo ocurrido en la Secretaría de Hacienda. Destacó que ambas instituciones son las encargadas del manejo económico de nuestro país, donde “urge corregir el rumbo.

Múltiples cambios en Hacienda y Economía

"Las dependencias que se encargan de la conducción económica de nuestro país, Economía y Hacienda, han cambiado de titular tres veces desde que comenzó el sexenio. En Hacienda lo observamos con Carlos Urzúa y Arturo Herrera, quienes dejaron el gabinete por decisión propia o por orden del Presidente; ahora ocurre lo mismo en la Secretaría de Economía, siendo el de Raquel Buenrostro el tercer nombramiento en esta dependencia en apenas cuatro años de esta administración. “Cambios de nombramiento tan apresurados dejan claro que el gobierno no tiene una idea y un proyecto sólido de cómo manejar la economía nacional", señaló.

Dan el beneficio de la duda a Raquel Buenrostro

El coordinador parlamentario añadió que se le dará a esta nueva administración en la Secretaría el beneficio de la duda y que a nombre de su bancada, espera que su gestión sea responsable, exitosa y ayude a mejorar la situación por la que atraviesa el país.

Asuntos a atender en la Secretaría de Economía

El diputado indicó que la nueva secretaria de Economía tendrá que atender, entre otras cosas, lo siguiente: