El procurador Romero Aranda señaló los dos casos más relevantes de factureras que han logrado desmantelar recientemente. El procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, dijo que la dependencia a su cargo utilizará infiltrados y personas ajenas a ella para perseguir y desmantelar factureras. “Ellos nos van a poner las cabezas. Ahorita ya tenemos los dos casos más relevantes de factureras, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo y sus cabezas”. En una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el funcionario resaltó que este método ya ha dado resultados y puso como ejemplo las órdenes de aprehensión contra “un empresario que tiene un despacho de contadores y su esposa, quien es alguien famosa de la farándula”, de acuerdo con El Sol de México.

Procurador habló sobre caso de Inés Gómez Mont

El pasado 10 septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia contra el empresario Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont. Lo anterior se debe a que la pareja está acusada por presunto desvío de recursos públicos, delincuencia organizada, peculado y su supuesta participación en operaciones ejercidas con recursos de procedencia ilícita, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

UIF presentó denuncia contra Gloria Trevi y su esposo

Recientemente, la UIF hizo pública una denuncia contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, por lavado de dinero y defraudación fiscal por supuestamente evadir más de 400 millones de pesos. “Con eso (los infiltrados) vamos a darle el tratamiento de delincuencia organizada y poder llegar a estas cabezas”, aseguró Romero Aranda.

Los delitos están relacionados con empresas factureras

Sin embargo, Carlos Romero añadió que en lo que va del sexenio se han presentado 570 denuncias por delitos fiscales que representan poco más de 20 mil millones de pesos en delitos contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que a su vez también es un “daño para el patrimonio de los mexicanos”. Además, refirió que los delitos están relacionados con empresas factureras, algunas otras de outsourcing, al igual que políticos y empresarios corruptos que evadieron el pago de impuestos, o bien, desviaron recursos públicos. Por último, el procurador adelantó que la PFF presentará otras 100 denuncias contra empresas que utilizaron facturas falsas para evadir impuestos. Con información de El Sol de México y El Universal. https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/infiltraran-soplones-en-factureras-7312322.html https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acusan-gloria-trevi-y-esposo-de-evadir-400-mdp

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