La ministra tendrá la facultad de destrabar los empates que haya en las resoluciones de la primera sala, enfocada en temas civiles y penales. Margarita Ríos Farjat, quien dirigió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue elegida como presidenta de la primera sala de la corte. Por unanimidad de votos, con cinco votos a favor, Ríos Farjat fue elegida para el periodo 2021-2022. Como presidenta de la primera sala de la SCJN, que se enfoca en los asuntos civiles y penales, la ex jefa del SAT tendrá la facultad de resolver los empates que haya en las resoluciones de la sala. De acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, si tras una votación no se logra una mayoría, el presidente de sala turnará el asunto a un nuevo ministro para que elabore otro proyecto, pero que esta vez incorpore la discusión que hayan tenido los ministros. Si tras una nueva votación no se logra la mayoría, el presidente de la SCJN, que actualmente es el ministro Arturo Zaldívar, deberá nombrar a un integrante de la otra sala para emitir su voto. Si tampoco se logra la mayoría en esta situación, será el presidente de la sala quien emita el voto de calidad, y resuelva el caso. Margarita Ríos Farjat estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la maestría en Derecho Fiscal por la misma institución. También es doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey.

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