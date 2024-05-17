Es importante en estos casos cumplir con requisitos fiscales para cuando se realice una revisión sean deducibles o acreditables Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por ventas a plazos o pagos en parcialidades se emiten cuando se realiza una venta en la que el pago no se realiza de forma completa al momento de la transacción. De acuerdo con la asesora contable Mabel Salazar, al emitir facturas electrónicas o CFDI por ventas a plazos o pagos en parcialidades, es importante cumplir con requisitos fiscales para cuando se realice una revisión sean deducibles o acreditables. En un texto publicado por Soy Conta, la especialista expuso, entre otras, las siguientes consideraciones:

No tener el registro adecuado : es importante registrar correctamente la operación desde el inicio, identificando que es una venta a plazos o pago en parcialidades, incluyendo la información correspondiente en el CFDI.

: es importante registrar correctamente la operación desde el inicio, identificando que es una venta a plazos o pago en parcialidades, incluyendo la información correspondiente en el CFDI. Especificar condiciones de pago : debes detallar claramente en el CFDI, las condiciones de pago. Así como el monto total de la operación, el monto de cada parcialidad, la periodicidad de los pagos y cualquier otro término relevante.

: debes detallar claramente en el CFDI, las condiciones de pago. Así como el monto total de la operación, el monto de cada parcialidad, la periodicidad de los pagos y cualquier otro término relevante. Emitir CFDI por cada parcialidad : se debe emitir un CFDI por cada pago parcial realizado, incluyendo información de la operación y la cantidad pagada, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

: se debe emitir un CFDI por cada pago parcial realizado, incluyendo información de la operación y la cantidad pagada, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Timbrar oportunamente : asegura la validez fiscal del comprobante y respeta las fechas timbrando cada CFDI oportunamente y conforme a los plazos establecidos.

: asegura la validez fiscal del comprobante y respeta las fechas timbrando cada CFDI oportunamente y conforme a los plazos establecidos. Registro contable adecuado: para mantener una adecuada transparencia y cumplimiento fiscal, es preciso llevar un registro contable detallado de todas las ventas a plazos o pagos en parcialidades, incluyendo la información de los CFDI emitidos y los pagos recibidos.