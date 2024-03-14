Una vez que la Corte emita su sentencia final por escrito, el TFJA deberá ordenar al SAT recalcular el crédito fiscal Ayer, la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a Total Play, la empresa de Ricardo Salinas, reduciendo un crédito fiscal de 646 millones de pesos por impuestos federales omitidos en 2011. El empresario Salinas Pliego se mofó en redes sociales: "Si van a empezar a chillar me avisan, las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas". La Segunda Sala de la Corte, por tres votos contra dos, otorgó el amparo a la empresa contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que había confirmado el crédito en diciembre de 2015. Los Ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Javier Láynez rechazaron el proyecto de su colega Luis María Aguilar, quien negaba el amparo. Total Play declaró en 2011 ingresos acumulables de 4 mil 313 millones de pesos, mientras que sus deducciones ascendieron a 6 mil 79 millones de pesos. Una vez que la Corte emita su sentencia final por escrito, el TFJA deberá ordenar al SAT recalcular el crédito fiscal. Hace una semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ofreció a Salinas Pliego un descuento en las deudas de Grupo Salinas ante el SAT. "Esta sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido el SAT contra Total Play", declaró Grupo Salinas en un comunicado.