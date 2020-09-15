Quienes recibieron apoyos del Infonavit por la pandemia deberán empezar a pagar entre septiembre y febrero, dependiendo del caso. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadore...

Quienes recibieron apoyos del Infonavit por la pandemia deberán empezar a pagar entre septiembre y febrero, dependiendo del caso. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una serie de apoyos para trabajadores afectados por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con un comunicado, los acreditados de los programas seguro de desempleo y prórrogas sin intereses deberán empezar a retomar sus pagos (que fueron suspendidos por la pandemia) entre septiembre y febrero, dependiendo de la prórroga que se dio. Sin embargo, algunos de esos acreditados podrían seguir sin empleo o con un salario menor. Para ellos, el Instituto dio a conocer las siguientes alternativas:

Fondo de protección de pagos

Es un fondo que se conforma con las aportaciones que se integran de los créditos originados a partir de enero de 2009, equivalente al 2% de su pago mensual, que ya está incluido en el descuento por nómina. Durante seis meses, el Instituto completa la mensualidad del crédito, sujeto a una aportación realizada por el acreditado del 10% sobre el factor REA (régimen extraordinario de amortización) más las comisiones correspondientes. Aplica para créditos originados a partir de enero de 2009. Este beneficio se puede obtener durante 6 meses cada 5 años.

Soluciones a la medida

Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se otorga una reducción temporal en el factor de pago (con un complemento de pago a cargo del Infonavit). Este beneficio es renovable por las veces que el acreditado lo necesite. Aplica a créditos originados en veces salarios mínimos (VSM) y en pesos entre 2014 y 2017.

Dictamen de capacidad de pago

Ante una disminución de los ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se ofrece una reducción temporal en el factor de pago tomando como base el ingreso y gasto del trabajador. Aplica a todos los créditos originados en VSM a través de un convenio privado.

Borrón y cuenta nueva

Por situaciones de pérdida de empleo o incapacidad de pago, cuando los acreditados acumulan pagos omisos que no requieren de una reestructura o un apoyo especial por parte del Infonavit, se ofrece la capitalización de los omisos del crédito en el saldo insoluto del financiamiento.

Estudio socioeconómico

Ante cualquier situación en la cual el acreditado quede económicamente vulnerable por problemas de salud o económicos, se ofrece este beneficio que contempla una reducción en el factor de pago hasta el monto que el acreditado pueda pagar con base en la elaboración de un estudio socioeconómico y autorización del delegado regional. Aplica para todos los acreditados, con financiamientos denominados en VSM o pesos.

Apoyo para pensionados y jubilados

Ante la jubilación del acreditado, se ofrece la sustitución del último salario registrado como base de pago del acreditado, por el monto de su pensión. Solo aplica a créditos en VSM y está condicionado al pago mensual.

Apoyo por paro técnico

Consiste en una reducción del 25% del pago mensual, por un periodo de hasta 12 meses, en caso de que la empresa en la que labore el acreditado se encuentre en paro técnico. Aplica en todos los créditos originados en VSM, a todos los acreditados que pagan bajo el régimen ordinario de amortización (ROA) y con factor de pago fijo. https://twitter.com/Infonavit/status/1305147994820542464

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