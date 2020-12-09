El próximo año, el SAT tendrá 10 días más para hacer la devolución de impuestos. Es decir, tardarán hasta 80 días. Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tarda un máximo 70 días para hacer la devolución de impuestos. Este es el tiempo que la ley permite. Sin embargo, no es el tiempo promedio que tardan. De acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el procedimiento tarda, en promedio, 124 días. Según la Caintra, este tiempo ha ido en aumento a lo largo del año. Inicialmente, el fisco tiene un plazo de 40 días para hacer la devolución. Después, si necesita más información, el contribuyente tiene 20 días para contestar. Por último, el SAT tiene otros 10 días para revisar la información o hacer una visita domiciliaria. Con esto se llega a los 70 días de la ley.

Las devoluciones se tardarán aún más

Parece que para 2021, tardarán más. En entrevista con Reforma, Juan Carlos Roa Jacobo, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), explicó que el SAT tendrá 10 días adicionales para hacer la devolución. Esto se debe a cambios en la Ley del IVA de la Miscelánea 2021. Con la reforma, se añadirán 10 días al último proceso de revisión de información y de visita domiciliaria. En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, dijo que estos cambios afectarán a los contribuyentes. Actualmente, debido a la pandemia, la devolución rápida es una necesidad; en cambio, las reformas extienden el tiempo. De acuerdo con Barrera, los requerimientos de información actuales son excesivos. Algunos especialistas creen que esto es una estrategia para que el fisco haga el menor número de devoluciones posible. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ven-retraso-en-devolucion-de-impuestos-para-2021/gr/ar2085659?md5=1f83f3fe747fca158afa4aff78386a14&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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