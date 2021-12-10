A pesar del aumento de las devoluciones y estímulos fiscales, la recaudación del SAT aumentó.

A pesar del aumento de las devoluciones y estímulos fiscales, la recaudación del SAT aumentó.

De enero a noviembre de 2021, la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó un monto de 3.2 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 0.8% respecto del mismo periodo de 2020. A través del documento Ingresos del gobierno federal enero-noviembre de 2021. Cifras preliminares, el SAT informó que dicha recaudación representa un avance de 99.5% de lo previsto en Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

El SAT devolvió 71 mil mdp más que el año pasado

Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal renunció a 212,000 millones de pesos (mdp) más que el año anterior, por lo siguiente:

Incremento de 71 mil mdp de devoluciones más que el año pasado.

Estímulos fiscales por 76 mil mdp más por IEPS de combustibles.

Estímulos fiscales por 65 mil mdp más por los programas de Frontera Norte, Frontera Sur y Zona Libre de Chetumal.

La recaudación del IVA fue la única que aumentó

De acuerdo con una nota publicada por El Economista, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue la única con un aumento anual debido a que se ingresaron más de 1 billón 24,817 mdp. Es decir 9.8% más que en el periodo enero-noviembre del 2020. Mientras tanto, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) registró 371,471 mdp, y el Impuesto sobre la Renta (ISR) aportó 1.6 billones. Pero esto representó caídas anuales de 16% en el caso del IEPS y de 0.2% en el ISR.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.