Ya entraron en vigor varios cambios fiscales y legales que las empresas tendrán que cuidar en 2020. El 1 de enero entraron en vigor algunos cambios fiscales que tendrán consecuencias muy importantes para las empresas mexicanas. Por un lado, el 8 de noviembre 2019 se publicaron en el DOF, los cambios normativos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal y Código Fiscal de la Federación (CFF). Se trata de una serie de modificaciones conocida como reforma penal fiscal o Ley Antifactueras. Es un tema relevante debido a su trascendencia al incorporar de forma contundente los supuestos de los “delitos fiscales y sus equiparables” en las normas jurídicas que fueron alineadas en materia penal y fiscal, para dar legalidad a las sanciones por delitos que después de llevar un proceso legal sean considerados calificados. Como parte de la Miscelánea Fiscal 2020 también entraron en vigor los impuestos a la economía digital. En este sentido, se ampliaron los casos en que empresas de este sector deberán pagar impuestos en México. En ambos casos, la efectividad de las nuevas reglas dependerá de su alcance. Este alcance dependerá de las reglas secundarias establecidas en la Miscelánea Fiscal. Al final, esta serie de cambios fiscales son los más importantes desde la reforma fiscal de 2014.

Los cambios fiscales transforman las prioridades

Por esto, ahora los contribuyentes y empresas deben estar más conscientes del riesgo. Un ejemplo de esto es un estudio realizado por la consultora KPMG a finales de 2019. En él, la principal preocupación de los directores de finanzas fue el aspecto fiscal. Hace cinco años, después de la reforma, lo más importante era tener una estrategia para bajar la tasa de impuestos. Es decir, las leyes están cambiando el enfoque de las empresas. Por otro lado, debido a las leyes contra factureros, los contribuyentes también deberán prestar más atención a sus cálculos de impuestos. Además de las recargas y multas, en algunos casos persiste el miedo de que puedan ser acusados de defraudación fiscal. Con información de El Universal.

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