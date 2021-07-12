La autoridad fiscal publicó la actualización del listado de plataformas digitales extranjeras.
El 9 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la actualización del listado de prestadores de servicios digitales. Se trata de la actualización del listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país, que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, y que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) establece que el SAT está obligado a dar a conocer, en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la lista de las plataformas digitales extranjeras mencionadas. [Ley del IVA 18-D, fracción I]. Además, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, en la regla 12.1.5., establece lo siguiente:
Dicho listado deberá publicarse en los medios indicados.
Debe publicarse de manera bimestral, a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año.
La información que debe contener el listado.
Actualización del listado
Al 30 de abril había 101 empresas digitales registradas en el listado, y al 30 de junio el número aumentó a 110.
Nuevas plataformas en el listado
Las 11 plataformas que recientemente fueron agregados al listado son:
|No.
|Nombre comercial
|RFC
|1
|Amazon México Services
|AMS130507JI3
|2
|Amazon.com.ca
|AIN001129CD5
|3
|Google LLC
|GLC021022EZ9
|4
|Harvard Business School Publishing Corporation
|HBS930104RU6
|5
|Match.Com Global Services Limited
|MGS090130S22
|6
|Mtv Networks Latin America INC.
|MNL930329QN3
|7
|Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A.
|QTP010305P69
|8
|Rebuilding Technology Pte. LTD
|RTP181221NE7
|9
|Slack Technologies Limited
|STL150227VB9
|10
|Twitch Interactive, INC.
|TII0609186MA
|11
|Zeptolab Uk Limited
|ZUL1101148LA
Plataformas removidas del listado
Y dos plataformas fueron removidas del listado:
|No.
|Nombre comercial
|RFC
|1
|Bpool
|TSA200304C80
|2
|Carrentals.com
|CIN141104QJ1
- Con información de Fiscalia.
https://www.fiscalia.com/publicaciones/15944 Puedes ver el listado de plataformas digitales extranjeras aquí / Fecha de publicación: 9 de julio de 2021.
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