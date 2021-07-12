La autoridad fiscal publicó la actualización del listado de plataformas digitales extranjeras.

La autoridad fiscal publicó la actualización del listado de plataformas digitales extranjeras.

El 9 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la actualización del listado de prestadores de servicios digitales. Se trata de la actualización del listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país, que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, y que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) establece que el SAT está obligado a dar a conocer, en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la lista de las plataformas digitales extranjeras mencionadas. [Ley del IVA 18-D, fracción I]. Además, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, en la regla 12.1.5., establece lo siguiente:

Dicho listado deberá publicarse en los medios indicados.

Debe publicarse de manera bimestral, a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año.

La información que debe contener el listado.

Actualización del listado

Al 30 de abril había 101 empresas digitales registradas en el listado, y al 30 de junio el número aumentó a 110.

Nuevas plataformas en el listado

Las 11 plataformas que recientemente fueron agregados al listado son:

No. Nombre comercial RFC 1 Amazon México Services AMS130507JI3 2 Amazon.com.ca AIN001129CD5 3 Google LLC GLC021022EZ9 4 Harvard Business School Publishing Corporation HBS930104RU6 5 Match.Com Global Services Limited MGS090130S22 6 Mtv Networks Latin America INC. MNL930329QN3 7 Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. QTP010305P69 8 Rebuilding Technology Pte. LTD RTP181221NE7 9 Slack Technologies Limited STL150227VB9 10 Twitch Interactive, INC. TII0609186MA 11 Zeptolab Uk Limited ZUL1101148LA

Plataformas removidas del listado

Y dos plataformas fueron removidas del listado:

No. Nombre comercial RFC 1 Bpool TSA200304C80 2 Carrentals.com CIN141104QJ1

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15944 Puedes ver el listado de plataformas digitales extranjeras aquí / Fecha de publicación: 9 de julio de 2021.

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