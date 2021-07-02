La Prodecon apoyó a un contribuyente a obtener el pago en parcialidades de un crédito fiscal.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente apoyó a un contribuyente a solicitar el pago en parcialidades de un crédito fiscal. El crédito fiscal fue determinado por multas impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y fue cobrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El contribuyente quiso disponer de los recursos de su pensión, pero detectó que su cuenta bancaria había sido inmovilizada. La institución financiera le informó que se había realizado por orden del SAT. Esto se debe a una multa por 50 mil 50 pesos. Dicha multa fue impuesta por la Profeco, por no señalar la marca del producto en el comprobante fiscal.

La autoridad autorizó el pago en 24 parcialidades

En este contexto, la Prodecon brindó el servicio de quejas y reclamaciones, y logró que el SAT desinmovilizara la cuenta del contribuyente, porque ahí recibía el pago de su pensión por viudez. Además, derivado de no contar con los recursos para pagar el total del crédito, mediante el servicio de asesoría de la Prodecon, al contribuyente se le auxilió con la elaboración de un escrito libre para solicitar el pago en 24 parcialidades, y lo obtuvo. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 66 y 66-A]. Puedes ver lo que publicó la Prodecon sobre este caso aquí / Año: 2021 / Subprocuraduría: Asesoría y Defensa del Contribuyente / Publicación: junio de 2021.

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