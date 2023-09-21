Si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la fracción IV del Artí...

Si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la fracción IV del Artículo 55, establece que los bancos tienen que proporcionar mensualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes. Pero lo anterior sucede sólo cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo, que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero, exceda de 15 mil pesos.

Tips para justificar depósitos en efectivo

En El Contribuyente entrevistamos a Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, y expuso los siguientes tips para justificar depósitos en efectivo:

Los contribuyentes deben justificar los depósitos

Acerca de los depósitos en efectivo de familiares, la especialista indicó que los contribuyentes deben justificar los depósitos para evitar problemas, porque el SAT puede detectar que hay alguna discrepancia. Ríos Hernández explicó que si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos o que determine que existe una discrepancia, que es cuando la autoridad detecta más ingresos de los que declaró el contribuyente.

Los depósitos deben corresponder con los ingresos declarados

La contadora indicó que todos los que realizamos depósitos en efectivo en cuentas del sistema financiero, tenemos que cuidar que los depósitos correspondan con los ingresos que estamos declarando.

Elabora contratos por los préstamos entre padres e hijos

Por ejemplo, explicó la especialista, si el papá de un contribuyente le dona dinero, no tendría que pagar impuestos por ese donativo, pero lo mejor sería que hubiera un contrato por escrito, y en algunos casos tendría que ser ante fedatario público.

Guarda los comprobantes de las devoluciones

En caso de que un contribuyente devuelva una mercancía y le hagan un depósito en efectivo, tampoco causaría impuesto, pero lo mejor sería que tuviera el comprobante de que el depósito fue por una devolución.

Lleva el control de los depósitos con los comprobantes correspondientes

Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recomendó que se tenga un control de los depósitos en efectivo, con los comprobantes correspondientes, por si hay que aclarar alguna situación con el SAT.