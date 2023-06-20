Los arrendadores tienen la opción de deducir el 35% de sus ingresos, sin comprobante fiscal ni mayores requisitos, además del impuesto predial Las deducciones son aquellos gastos que los contribuye...

Los arrendadores tienen la opción de deducir el 35% de sus ingresos, sin comprobante fiscal ni mayores requisitos, además del impuesto predial Las deducciones son aquellos gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. De acuerdo con Fiscalia, el Artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece las deducciones a que tienen derecho las personas físicas cuando obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Dicho artículo establece una lista limitativa de conceptos que son deducibles y que a continuación se enumeran de forma resumida:

Impuesto predial y contribuciones locales

Gastos de mantenimiento

Intereses reales sobre préstamos

Salarios, comisiones y honorarios

Primas de seguros

Inversiones en construcciones

La consultora explica que en sustitución de estas deducciones, los arrendadores tienen la opción de deducir el 35% de sus ingresos, sin comprobante fiscal ni mayores requisitos, además del impuesto predial. A esta deducción se le conoce como 'deducción ciega'.

Gastos de oficina y papelería

Fiscalia indicó que de lo anterior se desprende, que no son deducibles gastos como los de oficina y papelería, o aquellos servicios como luz, agua o gas, que se utilizan en la oficina en donde se administran las rentas. Además, explicó que durante años, en un folleto informativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicado en su página de internet, la autoridad mostraba un listado de gastos deducibles para este régimen, en donde indicaba que eran deducibles:

Arrendamiento del local que utilices para la prestación de tus servicios.

Luz y teléfono del local para tus actividades.

Papelería y artículos de escritorio.

Pero señaló que lo publicado en ese folleto informativo del SAT no es regulación oficial, y aunque sería totalmente lógico que estos gastos fueran deducibles, la realidad es que la ley no lo prevé. Así que los contribuyentes deben tomar las precauciones correspondientes si desean tomar estas deducciones. Por eso, Fiscalia considera que los gastos deducibles para el régimen de arrendamiento de personas físicas, son únicamente los mencionados al inicio de este escrito, que son, precisamente, los que están enlistados.