La Procuraduría apoyó a presentar una aclaración al SAT donde los contribuyentes manifestaban que sí habían cumplido con sus obligaciones fiscales establecidas en la Ley del ISR El la aclaración, se le señaló al SAT que los contribuyentes sí habían cumplido con sus obligaciones fiscales establecidas Desde que inició el ejercicio fiscal 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) migró a múltiples personas físicas que tributaban en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales o al de Arrendamiento. En muchos casos, la autoridad fiscal advirtió que el cambio de régimen se debe a que, al 2 de octubre de 2023, los contribuyentes presuntamente incumplieron con la obligación de contar con la firma electrónica avanzada (e.firma). En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que verificó dicha situación, y advirtió que las personas físicas no incurrieron en la inconsistencia mencionada, porque sí contaban con su e.firma. Por eso, la Prodecon apoyó a los contribuyentes a presentar un caso de aclaración en términos de la Regla 2.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente. El la aclaración, se le señaló al SAT que los contribuyentes sí habían cumplido con sus obligaciones fiscales establecidas en el Artículo 113-G, fracción II, del de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), porque su certificado de e.firma lo generaron con fecha anterior a la señalada por el SAT. Con la aclaración presentada por las personas contribuyentes, se logró que la autoridad resolviera que sí habían cumplido con la obligación establecida en el Artículo 113-G, fracción II, de la Ley del ISR. Es decir, que contaban con la firma electrónica avanzada dentro del plazo establecido. Por lo anterior, los contribuyentes debían cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes al RESICO, lo cual se corroboró con la emisión de la constancia de situación fiscal. En este contexto, la Prodecon ofreció su ayuda a los contribuyentes a los que el SAT migró a un régimen distinto al RESICO, si consideran que no es procedente el cambio porque cumplen con los requisitos respectivos. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: marzo de 2024.