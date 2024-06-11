En Estados Unidos no existe una obligación legal general para repartir utilidades, pero algunas empresas lo hacen como parte de sus programas de compensación El reparto de utilidades o Participació...

En Estados Unidos no existe una obligación legal general para repartir utilidades, pero algunas empresas lo hacen como parte de sus programas de compensación El reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho que tienen los trabajadores en México para recibir una parte de las utilidades generadas por la empresa en la que laboran. En México, el monto para el reparto de utilidades tiene como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para el trabajador. Pero el reparto de utilidades es una práctica que puede variar significativamente de un país a otro, dependiendo de las leyes laborales y fiscales, las prácticas empresariales, y la cultura laboral.

El reparto de utilidades en otros países

De acuerdo con César Aguilar Aguilar, integrante de la Comisión Fiscal 4 del Colegio de Contadores Públicos de México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que, además de México, el derecho de la repartición de utilidades está en la legislación de los siguientes países:

Ecuador

Perú

Chile

Brasil

Venezuela

En Colombia no se tiene el sistema de participación en las utilidades, pero los trabajadores tienen derecho a una prestación social denominada “Prima de servicios”, correspondiente a una remuneración anual.

En un artículo publicado por Soy Conta, el experto indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la distribución de utilidades también es obligatoria en Francia.

Reparto de utilidades opcional

Pero el contador señaló que en otros países, es opcional, como en los siguientes países:

Canadá

Estados Unidos de América

España

Inglaterra

Italia

Alemania

Australia

Nueva Zelanda.

Por ejemplo, en Estados Unidos no existe una obligación legal general para repartir utilidades, pero algunas empresas lo hacen como parte de sus programas de compensación.