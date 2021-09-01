La aplicación de transporte busca que tanto conductores como conductores cuenten con seguro social. La empresa Uber Tecnologies se encuentra en conversaciones con el Gobierno mexicano sobre cómo contribuir al sistema de seguridad social en nombre de sus conductores, a los que no considera como trabajadores, según lo menciona El Financiero. Dado que conductores y repartidores trabajan a través de su dispositivo móvil, la empresa los considera como contratistas, es por esto que no cuentan con seguridad social. Al respecto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, comentó recientemente que México está evaluando como regulará las condiciones de los trabajadores de la economía colaborativa, conocida como “gig”, en la cual entran estos trabajadores; “el país está trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un plan”, dijo. Por su parte, el vicepresidente senior de movilidad de Uber, Andrew Macdonald, mencionó que “estas conversaciones deben basarse en tratar de preservar la flexibilidad del trabajo independiente, reconociendo al mismo tiempo que este tipo de trabajo debe mejorar” No obstante, las empresas de aplicaciones consideran a los trabajadores de la economía colaborativa como contratistas, lo que provoca que no cuenten con todos los beneficios y protecciones que cuenta un trabajador de tiempo completo; esto conlleva a que las empresas digan que este acuerdo significa que los trabajadores sean sus propios jefes y aceptar trabajos a su conveniencia. “La conversación que queremos tener con el gobierno es, ¿qué beneficios podemos tener? ¿cómo podemos ayudar a apoyar el sistema de seguridad social y, al mismo tiempo, preservar un modelo que funcione para los contratistas y los usuarios?”, dijo Macdonald en una entrevista.

Uber en otros países

Uber ha trabajado en otros países para obtener protección a sus colaboradores, como el caso de Uber en Reino Unido, quien reconoció a los conductores como trabajadores, una categoría intermedia que les brinda derecho a un salario mínimo y un número limitado de otros beneficios. En el caso de España, el Ministerio de Trabajo se comprometió a dar a los trabajadores de economía colaborativa acceso al sistema de seguridad social. Ayer, la empresa lanzó Uber Taxi en Oaxaca, y de la misma manera, planea comenzar a operar pronto en Chiapas. Con información de: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/31/uber-quiere-dar-seguro-social-a-repartidores-y-choferes-en-mexico/

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