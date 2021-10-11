Se discutirá en parlamento abierto en la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2022. El 12 de octubre la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llevará a cabo una discusión de parlamento abierto para hablar sobre el Paquete Económico 2022. De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, están convocados especialistas, académicos, instituciones, asociaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos y grupos interesados. De acuerdo con Reforma, la invitación se limita a 20 participantes, con siete minutos por orador. https://twitter.com/Mx\_Diputados/status/1447231700661006337?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1447231700661006337%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Felcapitalino.mx%2Fnoticias%2Favalan-diputados-parlamento-abierto-para-analisis-de-paquete-economico%2F Mañana se instalará la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que será la encargada de de analizar la propuesta de Paquete Económico. Aunque la decisión del parlamento abierto se votó unánimemente, algunos representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han señalado que desearían un periodo más largo de discusiones y un formato menos restrictivo. Como señala Reforma, el grupo parlamentario del PRI dijo que el poco tiempo de discusión solamente servirá para acelerar la aprobación del Paquete Económico sin un debate y sin que se escuche realmente la opinión de los especialistas e interesados. En este sentido, los diputados del PRI Hiram Hernández Zetina, José Yunes Zorrilla y Yerico Abramo Masso pidieron un cambio de formato para reorganizar el parlamento abierto, dar más tiempo a los especialistas y más espacio para el debate. Con información de Reforma, El Capitalino y Milenio https://www.reforma.com/arman-parlamento-por-paquete-economico-ven-ejercicio-a-modo/ar2274989?v=2 https://elcapitalino.mx/noticias/avalan-diputados-parlamento-abierto-para-analisis-de-paquete-economico/ https://www.milenio.com/politica/paquete-economico-2022-diputados-arrancaran-discusion-12-octubre

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