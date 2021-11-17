Después de que la Consar disminuyera el tope a las comisiones de las Afores, la Amafore solicita más tiempo para que se ajusten los modelos de negocio. La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) solicitó más tiempo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para realizar los ajustes al nuevo modelo de negocios a las Administradores de Fondos para el Retiro (Afores). Recientemente, la Consar publicó el tope máximo en cuanto a comisiones que podrán cobrar las afores que pasará de 0.807% a 0.57%, a partir de enero de 2022. El presidente de la Amafore, Bernardo Gonzales Rosas, reprochó que el ajuste representa una reducción de casi la mitad de los ingresos de las afores. "Es un cambio en el modelo de negocios que tienen que hacer las administradoras de fondos para adecuarse a este cambio con tan poca anticipación. Están revisando toda su operación para adecuarse a esta nueva realidad”, expuso en conferencia de prensa.

Azteca mete amparo

Hasta ahora, Afore Azteca es la única que ha interpuesto un amparo en cuanto a esta modificación, como lo confirma la Amafore. "Sobre los amparos está el de Afore Azteca. No tenemos todavía información de que alguna otra administradora lo haya hecho, como saben es una decisión que cada compañía toma o lleva a cabo en función de las estrategias corporativas que corresponden a cada institución", dijo Gonzales Rosas. Además, mencionó que la Consar planeó hacer modificaciones regulatorias para ayudar al proceso acelerado de baja de comisiones, para esto, las Afores respondieron con propuestas de regulación, siendo uno de los cambios aceptados el envío de los estados de cuenta de los trabajadores de manera electrónica. "A los 67 millones de cuentas se envía todavía estado de cuenta impreso y la idea es que en adelante quienes decidan hacerlo de forma electrónica lo puedan hacer. Se estarán llevando a cabo cambios próximamente para que esto se haga una realidad", comentó. Como menciona El CEO, Azteca recurrió al amparo el pasado mes de agosto, sin embargo, no solicitó la suspensión en cuanto a que se le aplique el tope de comisiones. Por su parte, debe de esperar la resolución del juez sobre este amparo; la audiencia constitucional se realizará el próximo 29 de noviembre. La Amafore menciona que las administradoras privadas trabajan a marchas forzadas para implementar los cambios administrativos para cumplir con este tope de comisiones, lo cual implica un recorte en su plantilla laboral. En cuanto a quiebras o fusiones de algunas administradoras, Gonzales Rosas mencionó que no espera que existan, siempre y cuando el regulador otorgue un poco más de tiempo. Con información de Reforma, El Economista, El CEO y Milenio https://www.reforma.com/se-ampara-afore-azteca-contra-tope-a-comisiones/ar2298046?v=5 https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Amafore-pide-mas-tiempo-a-la-Consar-nueva-metodologia-para-tope-a-comisiones-la-causa-20211116-0071.html https://elceo.com/economia/amafore-pide-mas-tiempo-a-consar-para-ajustarse-al-nuevo-tope-de-comisiones-confirma-amparo-de-azteca-contra-ajuste/ https://www.milenio.com/negocios/afore-preven-despidos-ajustes-operativos-baja-comisiones

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