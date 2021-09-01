El documento reitera como elemento definitorio de “proporcionar o poner a disposición”, la presencia física del trabajador en las instalaciones del cliente. El 23 de abril, se publicó la reforma al...

El documento reitera como elemento definitorio de “proporcionar o poner a disposición”, la presencia física del trabajador en las instalaciones del cliente. El 23 de abril, se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13]. Para poder ofrecer servicios especializados, las empresas deben inscribirse al padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). El 26 de agosto, la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS) publicó una “Guía para cumplir con las obligaciones en materia de registro en el REPSE para las personas físicas o morales que ejecuten servicios u obras especializadas, en el marco de la reforma en materia de subcontratación”.

Proporcionar o poner a disposición trabajadores

En el documento se enlista una serie de criterios a los que denomina “Aspectos a considerar”, que tienen la intención de precisar los casos en que se considerará el “proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero”. Es decir, proporcionar o poner personal a disposición del cliente. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el documento reitera como elemento definitorio de “proporcionar o poner a disposición trabajadores”, la presencia física del trabajador en las instalaciones del cliente. Sin embargo, el artículo señala que la STPS vuelve a caer en conceptos vagos e ideas que no están contempladas en el texto de las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo, y que continúan dando pie a que los derechos de los trabajadores sigan sin ser respetados.

Presencia física de trabajadores puestos a disposición

Lo anterior se debe a que la STPS, considera que el “proporcionar o poner a disposición” se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo distinto de aquel con quien guardan una relación laboral. Es decir, el elemento definitorio es la presencia física de los trabajadores en las instalaciones del tercero o cliente. Esto deja desprotegidos a los trabajadores que sí están a disposición del cliente, pero que prestan sus servicios en algún lugar que no es propiedad o que no es administrado por él. Fiscalia explicó que la ley laboral en ningún momento hace referencia a la ubicación física del trabajador al momento de prestar el servicio. La intención del legislador, habiendo sido un concepto trabajado y acordado entre gobierno, empresarios y trabajadores, ha sido el que un trabajador estuviera a disposición del cliente, pero sin importar en dónde prestara su servicio. Lo importante en esta regulación, y en lo que debería enfocarse la autoridad, es la naturaleza del servicio y no la ubicación en la que se realiza.

Guía para cumplir con el REPSE

Los aspectos a considerar, enlistados en el referido documento publicado por la STPS, son los siguientes:

El proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero, se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo (propiedad, o bajo la administración o responsabilidad del contratante) distinto de aquel con quien guardan una relación laboral (contratista), por lo cual el contratista debe contar con el REPSE y éste debe quedar plasmado en el instrumento jurídico suscrito entre contratante y contratista. En los casos en que los trabajadores de una empresa desarrollen labores en las instalaciones de otra, se considerará que se proporciona o pone a disposición personal, cuando los trabajadores de la primera desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda de manera permanente, indefinida o periódica; por lo que, en este caso, la empresa que proporciona o pone a disposición los trabajadores deberá contar con el registro ante el REPSE y acreditar el carácter especializado de las labores que sus trabajadores llevan a cabo en las instalaciones de la otra, siempre y cuando no tengan el mismo objeto social o actividad económica preponderante. Son indicios de que se proporcionan o ponen a disposición trabajadores todas aquellas labores que se realicen en las instalaciones de una empresa, establecimiento o centro de trabajo por personal que no sean trabajadores de estos; por lo que en el desarrollo de una inspección de trabajo se deberá acreditar la naturaleza de los servicios que estos trabajadores prestan en las instalaciones del tercero y que las labores que desempeñan no corresponden al objeto social ni a la actividad económica preponderante de éste; en caso de que se trate de una puesta a disposición de trabajadores, la persona empleadora deberá contar con el REPSE, sin perder de vista que no debe existir ningún esquema de simulación en perjuicio de los trabajadores. Para determinar si se proporcionan o ponen a disposición trabajadores, respecto de los contratos que se celebren con empresas estatales, y que por su naturaleza deban regirse por disposiciones especiales, en materia energética o de aquellas actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de seguridad; o en materia de caminos o carreteras y puentes; las disposiciones especiales se tomarán en consideración, en lo que aplique al caso concreto. En el caso de personas físicas o morales que pongan a disposición personal con base en un contrato vinculado a publicidad, marketing, difusión de productos o marcas, estas deberán circunscribir su actividad al objeto del contrato, sin que puedan realizar actividades propias del contratante, de lo contrario se actualizaría el supuesto de la subcontratación prohibida por la Ley. Las actividades encaminadas a proporcionar o poner a disposición personal son todas aquellas en las cuales no se actualicen los elementos que constituyan una relación laboral entre el personal del contratista y la contratante (SUBORDINACIÓN). Aquellas personas físicas o morales vinculadas a la publicidad, marketing, difusión de productos o marcas, deberán contar con el REPSE y entregarlo a aquellas, en favor de las cuales se proporcione o ponga a disposición personal (marcas, tiendas o canales de venta físicos). Las personas físicas o morales que por su conducto realicen actividades de promoción o publicidad de una marca propia, y cuyo personal se ponga a disposición en un centro de trabajo distinto al suyo, deberán contar con el REPSE. Dicho personal no deberá realizar actividades que formen parte del objeto social o actividad preponderante del centro de trabajo donde desarrollan sus actividades. En aquellos casos en que exista la adquisición de bienes, con independencia del origen de la relación jurídica contractual, y en la cual el contratista esté obligado a su entrega en el centro de trabajo, establecimiento o sucursal de la contratante, no se considerará que se actualizan los elementos para contar con el REPSE. En aquellos casos en que exista una prestación de servicios con independencia del origen de la relación jurídica contractual, en donde exista la puesta a disposición de trabajadores se deberá contar con el REPSE. En el caso de que no se proporcionen o pongan a disposición personal, una persona física o moral a otra, dentro de los parámetros antes referidos, no será necesario contar con el REPSE.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/16183 Puedes ver la guía que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 26 de agosto de 2021.

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