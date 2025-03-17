El SAT lanza un simulador para la Declaración Anual 2024, permitiendo a los contribuyentes revisar información prellenada antes de su presentación. Conoce cómo acceder y aprovechar esta herramienta...

El SAT lanza un simulador para la Declaración Anual 2024, permitiendo a los contribuyentes revisar información prellenada antes de su presentación. Conoce cómo acceder y aprovechar esta herramienta El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una nueva herramienta digital diseñada para ayudar a las personas físicas en la presentación de su Declaración Anual 2024. Este simulador permite a los contribuyentes revisar su información fiscal antes de la fecha límite de presentación.

¿Para qué sirve el simulador?

El simulador ofrece una vista anticipada de los datos prellenados en el sistema, lo que permite a los contribuyentes:

Verificar ingresos y retenciones.

Revisar deducciones personales y autorizadas.

Conocer el saldo a favor o impuesto a pagar.

Detectar posibles inconsistencias antes de presentar la declaración.

¿Cómo acceder al simulador?

Para utilizar el simulador, sigue estos pasos:

Ingresa al simulador del SAT. Accede con tu RFC y contraseña o e.firma. Revisa la información prellenada y realiza las modificaciones necesarias. Guarda los cambios para tener lista tu declaración.

Simulador del SAT

Fechas clave para la Declaración Anual 2024

El SAT ha establecido las siguientes fechas importantes para los contribuyentes:

Evento Fecha Disponibilidad del simulador Hasta el 31 de marzo de 2025 Inicio de la presentación de la declaración 1 de abril de 2025 Fecha límite para la presentación 30 de abril de 2025

Atención y asesoría del SAT

El SAT ofrece diferentes medios de contacto para resolver dudas sobre el simulador y la declaración anual:

MarcaSAT : Atención telefónica especializada.

: Atención telefónica especializada. Chat uno a uno : Asesoría en tiempo real desde el portal del SAT.

: Asesoría en tiempo real desde el portal del SAT. Oficina Virtual : Soporte en línea para trámites fiscales.

: Soporte en línea para trámites fiscales. Oficinas del SAT: Atención presencial en todo el país.

Recomendaciones

Se recomienda a los contribuyentes utilizar esta herramienta para evitar errores y agilizar la presentación de su declaración anual.