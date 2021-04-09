En los últimos meses, el SAT ha perdido a una gran parte del personal enfocado a las devoluciones. Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdió una gran cantidad de personal del área de devolución de saldo a favor. De acuerdo con Reforma, en ese periodo 1,361 empleados salieron del SAT; entre ellos dictaminadores de recaudación, oficiales de comercio exterior, ejecutivos de recaudación, auxiliares administrativos y auditores. En entrevista con el mismo medio, Ricardo Martín González, socio de la firma Martín, Isla & Pickering, explicó que esto solamente aumenta los tiempos de espera para la devolución. Actualmente, la ley establece un periodo de 40 días para la devolución, sin embargo, en la práctica casi nunca es así. Una encuesta de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) encontró el año pasado que el tiempo promedio que esperaban las personas morales era de 70 días. De acuerdo con el especialista, la rotación de personal implica una falta de conocimiento para cada situación específica. Así, el proceso de devolución de una empresa cambia sin aviso a otro funcionario que no conoce el caso. Esto hace que los nuevos funcionarios pidan más información, lo que al final retrasa el proceso.

El mismo problema afecta otros trámites

Según los especialistas, la falta de personal también se hace notas en otros trámites. Por ejemplo, darse de alta y de baja en el RFC. En este caso, la falta de citas y personal ha detenido casi por completo el trámite. En julio de 2020, por ejemplo, se dio a conocer que el fisco no había dado citas para este trámite por lo menos desde mayo. Este es el último paso del proceso que las empresas necesitan para empezar sus actividades. Parece que casi un año después el problema sigue afectando a contribuyentes. Algunas personas morales buscan darse de alta en el RFC desde octubre de 2020; hasta la fecha, no han podido conseguir una cita en el SAT. Con información de Reforma https://www.reforma.com/retrasan-cambios-en-el-sat-las-devoluciones/ar2159800?ec=1

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