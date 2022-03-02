Diversas empresas pagaron impuestos por medio del programa que forma parte del estímulo fiscal que Hacienda otorga cada año para impulsar el arte y el deporte. Para el ejercicio fiscal de 2021, diversos bancos, aseguradoras, afores, petroleras, farmacéuticas, aeropuertos, casas de bolsa y fondos de inversión, entre otras organizaciones, pagaron impuestos apoyando proyectos cinematográficos, teatrales y de infraestructura para el deporte. De acuerdo con El Universal, el año pasado se distribuyeron 631 millones de pesos por concepto de estímulo fiscal que se otorgó a proyectos de inversión en la producción cinematográfica y 20 millones 613 mil 819 pesos para la distribución. Como reportamos en El Contribuyente, en contraste, el 2020 se destinaron al rubro 458 millones 129 mil 290 pesos. De éstos, 439 millones 270 mil 925 pesos se destinaron a proyectos de producción y 18 millones 858 mil 365 pesos a distribución.

Apoyo a cine

El año pasado, BanCoppel participó con 8 millones de pesos en la cinta canadiense "La gran seducción" y con 6.5 millones de pesos en la mexicana, Chocobar. Además, vía su tienda Coppel aportó 5 millones para la cinta nacional "Cartas desde el país de los tarahumaras". En el caso de aseguradoras, MetLife apoyó con 7.1 millones de pesos la película "Huevos divorciados", y Quálitas Seguros dio 1.3 millones a "La suerte de Juan". Además, la gasolinera Petromax, S.A. de C.V. contribuyó con 5.5 millones de pesos al proyecto de cine “México, ¿campeón del mundo?” Por otra parte, vía su afore, Inbursa apoyó con 16.1 millones de pesos "Un mexicano en la Luna"; su área de seguros dio 8 millones para la película"Bem y yo", y su casa de bolsa 7.5 millones a "Líneas de falla", de acuerdo con información de El Universal. Cabe resaltar que la industria cinematográfica mexicana genera 19,050 millones de pesos al año, convirtiéndola en la actividad económica con más crecimiento a nivel nacional, según datos de 2020 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Apoyo a deportistas

Según datos de dicho medio, en 2021 se distribuyeron 159 millones 662 mil 252 pesos el Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento. Para la pista de entrenamiento ecuestre para pentatlón, la operadora de Fondos Banorte contribuyó con 15 millones de pesos. Además, Casa de bolsa Banorte pagó impuestos al aportar 19.9 millones para la Ecuestre A París 2024. El empresario Alejandro Martí García, dueño de Grupo Martí, aportó 1.7 millones de pesos para rehabilitar la Villa uno de Cepamex. Por otro lado, el banco inglés Barclays participó con 14.3 millones de pesos para el velódromo CNAR. Finalmente, informa El Universal, el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, conocido como Efiartes, se distribuyeron 77 millones 616 mil 855 pesos en 2021, por medio del programa que forma parte del estímulo fiscal que otorga cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para impulsar el arte y el deporte.