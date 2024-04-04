Para evitar retrasos y contratiempos en el cumplimiento de la declaración anual, es importante que se revise que la firma electrónica personal o la de tus clientes esté vigente La firma electrónica (e.firma) es un instrumento digital creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su función principal es la de validar y dar seguridad a los trámites electrónicos, funcionando de manera análoga a la firma manuscrita en el entorno digital. La firma electrónica se utiliza como un medio de seguridad para la presentación de la declaración anual de las personas físicas, entre otros usos. Para aquellos casos en que a la persona física le resulta un saldo a favor en su declaración anual, existen supuestos en los que, para la procedencia de su devolución, es necesario que la declaración sea firmada con la firma electrónica. Para evitar retrasos y contratiempos en el cumplimiento de esta obligación, es importante que se revise que la firma electrónica personal y la de los clientes esté vigente. En caso de que su vigencia esté por expirar, el trámite de renovación puede efectuarse por internet a través de la página del SAT. Hacerlo así ahorrará tiempo y recursos, pues la renovación se hace sin necesidad de acudir a las oficinas de la autoridad. Fiscalia explicó que aquellas personas que tengan su firma vencida, y que la vayan a requerir para el cumplimiento de las obligaciones, deberán acudir a las oficinas del SAT a tramitarlas. Considerando que estas épocas de presentación de declaraciones anuales implican gran saturación de las oficinas gubernamentales, es recomendable programar con tiempo estas actividades, especialmente en estas fechas en que las citas para estos trámites escasean. Además, señaló que aquellas personas físicas que tengan caduca su e.firma, pero la fecha de caducidad no sea mayor a un año, pueden renovarla a través de internet, sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT. Esto lo pueden hacer siguiendo los pasos e instrucciones plasmados en la Ficha 106/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma, e iniciando el procedimiento en este enlace: Solicitud de autorización para renovar el certificado de e.firma a través de la aplicación SAT ID.