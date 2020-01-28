El mensaje que emitió Gabriel Quadri a través de Twitter generó una oleada de comentarios a favor y en contra. El fin de semana, el ex candidato presidencial Gabriel Quadri dijo a través de Twitter...

El mensaje que emitió Gabriel Quadri a través de Twitter generó una oleada de comentarios a favor y en contra. El fin de semana, el ex candidato presidencial Gabriel Quadri dijo a través de Twitter que “sólo deberían tener derecho a votar quienes pagamos impuestos...”. El mensaje podría transmitir el sentir de algunos contribuyentes cautivos contra la informalidad, o al menos el de un político que fue candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) en la elección presidencial de 2012. Sin embargo, algunos usuarios de Twitter criticaron la falta de conocimiento en materia de impuestos de alguien que quiso ser presidente de México. Esto porque señalaron que casi todas las personas pagan impuestos al comprar productos o pagar servicios. Como es el caso del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) o el impuesto al valor agregado (IVA). Pero también hubo usuarios de la red social que defendieron al ex candidato presidencial. Algunos hasta justificaron la propuesta como si la idea a transmitir hubiera quedado a medias. https://twitter.com/g\_quadri/status/1221203925275160581

Mensajes a favor y en contra de la propuesta de Gabriel Quadri

La controversia generó una oleada de mensajes a favor y en contra de la propuesta de Gabril Quadrí. Actualmente el mensaje tiene más de 3 mil retweets, 18 mil me gusta y 3 mil comentarios. Aquí exponemos algunos de los mensajes emitidos: https://twitter.com/neoprenoboy/status/1221467343584419840 https://twitter.com/quezadamigue/status/1221617857596813312 https://twitter.com/jakobstern/status/1221495614313287682 https://twitter.com/almostfrend/status/1221260306644525057 https://twitter.com/hernandezdiazab/status/1221615197208678403 https://twitter.com/luvinparamore/status/1221502325111447552

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