Algunos expertos creen que esta cifra aún no es suficiente para cubrir el nivel de gasto propuesto en el Paquete Económico La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), está decidida a alcanzar una recaudación de 4.9 billones de pesos en 2024, lo que representa un aumento del 2.1% en términos reales con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2023 (LIF), según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024. Este objetivo de recaudación es el más ambicioso presentado al Congreso de la Unión hasta la fecha, superando los 4.6 billones de pesos estimados para el año 2023. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, algunos expertos creen que esta cifra aún no es suficiente para cubrir el nivel de gasto propuesto en el Paquete Económico 2024, que asciende a 9 billones de pesos. El fisco buscará alcanzar esta meta de recaudación sin introducir una Miscelánea Fiscal y manteniendo la promesa del Ejecutivo de no crear ni aumentar los impuestos. Es importante destacar que los impuestos representan la fuente principal de ingresos para el gobierno federal, superando los ingresos petroleros y el financiamiento por deuda interna. La SHCP explicó que el dinamismo en los ingresos tributarios se debe en gran parte al esperado crecimiento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles, considerando la expectativa de un menor precio del petróleo y una base de comparación más baja. Un precio más bajo del petróleo beneficia al cobro del IEPS sobre los combustibles, ya que el estímulo fiscal aumenta cuando los precios de los combustibles son altos y disminuye cuando el valor del petróleo cae. La mayor parte de los ingresos tributarios provendrá del Impuesto sobre la Renta (ISR), que se aplicará tanto a las personas físicas como a las personas morales, con una recaudación prevista de 2.7 billones de pesos, lo que representa un aumento real del 3.1% con respecto a la LIF 2023. Sin embargo, los expertos creen que la estrategia actual no permite un aumento significativo en el ISR, incluso considerando la fiscalización a grandes contribuyentes. La SHCP estima que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzará 1.3 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 10.6% en comparación con la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación del 2023.