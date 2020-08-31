Sin embargo, dijo que sería importante evaluar el impacto que esta medida podría tener en la recaudación de impuestos y, por ende, en el gasto público. Durante la mañanera de hoy, al presidente And...

Sin embargo, dijo que sería importante evaluar el impacto que esta medida podría tener en la recaudación de impuestos y, por ende, en el gasto público. Durante la mañanera de hoy, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le cuestionó si se ha evaluado elevar el monto de la deducibilidad de las colegiaturas de las escuelas privadas, a lo que el mandatario respondió que se analizaría, por lo que no se lo descartaría, al tratarse de la educación. “Nosotros lo que hicimos fue dejar el arreglo entre padres de familia y directivos de las escuelas privadas, porque había la solicitud de que interviniera la Procuraduría de la Defensa del Consumidor en las escuelas privadas y se optó por que se dejara en libertad a padres y a los directivos para no meternos a fijar reglas, porque las circunstancias son difíciles en los dos casos”, dijo el mandatario. Respecto a aumentar el mondo deducible puntualizó que es un tema que hay que sopesar, debido a que en caso de que aumente el monto deducible por el pago de estas colegiaturas, la recaudación tributaria se vería afectada, ya que los recursos económicos públicos disminuirían, repercutiendo directamente en el presupuesto del gobierno federal. “Incrementar la deducibilidad significa recaudar menos. Entonces el presupuesto se achica y el presupuesto tiene que destinarse a la gente más necesitada, quien lo requiere más. En la medida que tengamos más presupuesto pues vamos a ir ayudando a más personas, a más familias”, dijo. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/asi-puedes-encontrar-los-8-digitos-de-la-clave-de-tu-producto-o-servicio-en-el-catalogo-del-sat/

Conoce los montos de deducibilidad vigentes por el pago de colegiaturas

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), son deducibles las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

Preescolar: 14,200 pesos.

Primaria: 12,900 pesos.

Secundaria: 19,900 pesos.

Profesional técnico: 17,100 pesos.

Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.

La autoridad tributaria especifica que el pago de transporte escolar también es deducible, pero sólo cuando este sea obligatorio, o en los casos en los que a todos los alumnos se incluya dicho gasto de colegiatura. Es importante puntualizar que estos montos llevan varios años sin actualizarse, por lo que debido a la inflación, estos resultan cada vez más insuficientes. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/grupo-modelo-paga-2-mil-millones-al-sat-por-impuestos-atrasados/ Con información del Gobierno Federal.

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