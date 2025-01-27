Ya no tienes que esperar por tus ahorros para emprender el negocio de tus sueños. Conoce las mejores opciones a las que puedes acceder para obtener financiamiento.

Ya no tienes que esperar por tus ahorros para emprender el negocio de tus sueños. Conoce las mejores opciones a las que puedes acceder para obtener financiamiento.

¿Qué retos enfrento como emprendedor?

Comenzar un nuevo negocio no suele ser tarea fácil. Sobre todo, si no tienes un buen presupuesto de base. No importa en qué área quieras emprender, siempre necesitarás invertir en ciertos insumos. Si tienes el privilegio de contar con el presupuesto necesario, ¡felicidades! Seguramente en poco tiempo logres tenerlo todo montado. Si perteneces al otro por ciento de la población, tienes que apelar a la creatividad y buscar opciones que te permitan obtener presupuesto. Esta no es una razón para renunciar a tus sueños.

Otro reto que puedes encontrarte como nuevo emprendedor es la competitividad del mercado. Esta es la era de los negocios privados, te toca ofertar con calidad si quieres sobresalir en tu ámbito. Para ello también necesitas un poco más del presupuesto básico. Por estas razones es de vital importancia que conozcas diferentes opciones de financiamiento.

Lo que debo hacer antes de buscar financiamiento

Cualquier persona que busque financiamiento necesita tener claro para qué lo quiere. No me refiero, solamente, a saber que lo necesitas para abrir tu negocio o solventar crisis financieras. Debes realizar un análisis exhaustivo de tu situación financiera actual. Qué te puedes permitir con tu presupuesto y qué necesitas como un extra para lograr tus objetivos.

Ejemplo:

Quizás cuentas con el dinero para alquilar el lugar donde radicará tu negocio, pero no para la compra de los insumos. Si ese es el caso, lo más viable es que hagas una lista de insumos básicos con sus respectivos precios. Esto te ayudará a no solicitar más dinero del que necesitas.

Opciones tradicionales de financiamiento para emprendedores

Una vez cumplidos los requisitos previos, ya es hora de comenzar a explorar, ¿no es así? Comenzaremos con los métodos tradicionales de financiamiento.

Préstamos bancarios. Los préstamos de este tipo son los que se solicitan directamente en las entidades bancarias. Suelen ser buenos en términos de presupuesto, pero deberás dedicarle una buena parte de tu tiempo a la solicitud. Si cumples con todos los requisitos básicos, es seguro puedas emprender dentro de pocos meses.

Subvenciones gubernamentales. Si investigas encontrarásprogramas de financiamiento por parte del gobierno mexicano. Asegúrate de cumplir con todos los requisitos necesarios.

Opciones innovadoras y alternativas de financiamiento

Ahora toca el turno de opciones más modernas. Esas opciones que han llegado junto a las nuevas tecnologías para facilitar todos los trámites.

Crowdfunding. Este método es bastante común en la actualidad. Se trata de conseguir presupuesto mediante la colecta de donaciones. Estas pueden provenir de familiares, amigos o desconocidos que quieran ayudarte.

Inversionista ángel. Los inversionistas ángel son empresarios que están esperando encontrar un buen proyecto en el cual invertir. Fundamenta bien tu idea y podrás buscar en línea a alguien dispuesto a enfrentar los riesgos por un retorno de inversión que valga la pena.

Préstamos en línea. Se tratan de nuevas formas de obtener presupuesto mediante financieras online. Lospréstamos en línea te ofrecen dinero rápido con pocos requisitos. Además de que cuentan con diversas ofertas que se ajustan a tu situación actual.

Consejos para elegir la mejor opción de financiamiento

Investiga en cada opción que por ciento de interés o comisión deberás pagar. Tanto con los préstamos como con los inversionistas ángel debes asegurarte de que podrás devolver el dinero bajo los términos del contrato que firmes. Haz lo mismo con los plazos de pago y la flexibilidad de las condiciones. Debes analizar si lo que te ofrecen se ajusta a tus proyecciones futuras. Si no tienes este punto en cuenta, quizás te encuentras un problema a la hora de devolver el dinero. Procura que el dinero que recibirás esté acorde con tus necesidades. No resuelves nada si aceptas una financiación que no te permita poner en marcha tu negocio. Haz tus cálculos y procura obtener el estrictamente necesario.

Ejemplos de casos exitosos de financiamiento

Algunos de los negocios más exitosos que conoces hoy en día necesitaron ayuda externa en su momento para lograrlo.

Airbnb es uno de los ejemplos más mediáticos. En sus inicios necesitaron de inversores ángeles para poder expandir su negocio. Para atraerlos se montaron una campaña utilizando billetes convertibles. Lograron recaudar alrededor de 600.000 dólares.

es uno de los ejemplos más mediáticos. En sus inicios necesitaron de inversores ángeles para poder expandir su negocio. Para atraerlos se montaron una campaña utilizando billetes convertibles. Lograron recaudar alrededor de 600.000 dólares. SpaceX utilizó las subvenciones gubernamentales para lograr llevar a cabo con éxito sus proyectos de exploración espacial. Es una muestra de cómo obtener ayuda si alineas tus objetivos personales con los del país.

utilizó las subvenciones gubernamentales para lograr llevar a cabo con éxito sus proyectos de exploración espacial. Es una muestra de cómo obtener ayuda si alineas tus objetivos personales con los del país. Pebble Time Smartwatch recurrió al crowdfunding para completar su proyecto. En este caso, la empresa logró superar su objetivo de financiación con un total de 10 millones de dólares por parte de 68.000 patrocinadores.

¿Ya te decidiste?

Ahora que conoces las múltiples opciones de financiamiento, ¿ya te decidiste? Espero que aún no. El objetivo que perseguía no es que respondieras esta pregunta en afirmativo. Mi intención es que sigas investigando, aunque ya con un norte que guíe tu camino. Ya sea que elijas crowdfunding o los préstamos en línea, lo que realmente debes es asegurarte de que eso es lo que necesitas. Todas las opciones tienen sus ventajas y sus objetivos. Busca los tuyos y analiza cuál te viene mejor. Investiga cada una de ellas por separado, así como las vías de acceso correspondientes. Fundamenta tu proyecto y no tengas miedo al éxito. Con las herramientas financieras correctas y una buena estrategia, cualquier emprendedor puede transformar una idea en un negocio exitoso.