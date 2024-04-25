En un importante avance para su expansión en América Latina, la fintech británica Revolut ha recibido autorización oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como institución de banca múltiple en México. Este movimiento estratégico coloca a Revolut en una posición favorable para incursionar en el mercado de remesas, vital para la economía del país. Puede que sea un buen momento para pulir el curriculum vitae, ya que la llegada de esta entidad bancaria también podría representar oportunidades laborales.

Un nuevo jugador en el mercado de remesas

México, conocido por ser uno de los principales receptores de remesas a nivel global, percibió ingresos por aproximadamente 63,000 millones de dólares en el último año, principalmente de Estados Unidos. Revolut, con su robusta base de clientes que supera los 40 millones a nivel mundial, planea captar una porción significativa de este mercado, ofreciendo servicios transfronterizos que prometen mejorar la experiencia de los usuarios tanto dentro como fuera del país.

Compromiso con la inclusión financiera y la expansión

Al anunciar el inicio de sus operaciones en México, Revolut reafirma su compromiso con la inclusión financiera, un pilar fundamental de su modelo de negocio. La empresa ha destacado que uno de los principales beneficios de su entrada al mercado mexicano será la facilitación del acceso a servicios financieros seguros y eficientes, especialmente en lo que respecta al envío de dinero entre fronteras. Con la luz verde de la CNBV y un plan claro hacia las remesas internacionales, Revolut está listo para transformar el panorama financiero en México. Esta expansión no solo reforzará la posición de la fintech en América Latina, siguiendo su reciente entrada en Brasil, sino que también promete aportar valor significativo a los mexicanos en el país y en el extranjero.

Tendencias actuales en el flujo de remesas

Aunque las remesas hacia México han mostrado un crecimiento constante durante los últimos años, recientemente se han observado señales de desaceleración que podrían influir en las expectativas económicas a corto plazo. Según un informe de BBVA México, desde noviembre de 2023 a febrero de 2024, el incremento de las remesas ha sido moderado, marcando una posible pausa en la tendencia ascendente que había prevalecido durante 46 meses consecutivos. En los últimos cuatro meses analizados, el aumento promedio en las remesas fue de solo 2.6% anual, con incrementos mensuales que gradualmente se intensificaron desde un modesto 1.2% en noviembre de 2023 hasta alcanzar un 3.7% en febrero de 2024. Esta tendencia sugiere una estabilización en el flujo de remesas, después de períodos de crecimiento significativo influenciados por factores económicos externos.

Factores detrás de los altibajos recientes

[caption id="attachment_67337" align="aligncenter" width="900"] Los movimientos migratorios, económicos, sociales y estructurales post pandemia han motivado el nacimiento de nuevas soluciones en remesas y servicios digitales internacionales (CardMapr.nl, Unsplash)[/caption] Durante los primeros años de la pandemia, el flujo de remesas hacia México experimentó un aumento considerable, influenciado en gran medida por las políticas de estímulo fiscal en Estados Unidos, que beneficiaron directamente a millones de migrantes mexicanos. Entre mayo y diciembre de 2020, las remesas crecieron en promedio un 11.4% anual. Este dinamismo alcanzó su pico en 2021 con un histórico aumento del 25.9%, impulsado por la recuperación de la economía estadounidense y la demanda de mano de obra migrante. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en 2022 y 2023, donde, aunque las remesas siguieron aumentando, lo hicieron a un ritmo menor, registrando un crecimiento anual de 12.1% en 2022 y un promedio de 8.9% entre enero y octubre de 2023. Estos cambios reflejan una normalización del crecimiento tras los excepcionales años anteriores.

Impacto de la situación económica y migratoria actual

Pese a la ralentización en el crecimiento de las remesas, no hay indicios de una disminución en la migración no documentada que pudiera explicar esta desaceleración, según señala BBVA México. La actividad migratoria, medida en términos de encuentros con las autoridades migratorias estadounidenses, ha mantenido un promedio cercano a los 63,000 eventos mensuales desde 2021 hasta principios de 2024. En cuanto al impacto económico directo en los hogares, las cifras más recientes del Banco de México (Banxico) revelan que en febrero de 2024 se recibieron 4,510 millones de dólares por concepto de remesas, un crecimiento del 3.7% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la apreciación del peso y la inflación han reducido el poder adquisitivo de estas remesas, resultando en un 8.8% menos de ingresos reales para los hogares mexicanos comparado con el año anterior. Aunque Revolut entra a un mercado con cierta incertidumbre en el comportamiento de las remesas, su modelo de negocio orientado a la eficiencia y la inclusión financiera podría ofrecer nuevas oportunidades para que potencie las capacidades de los mexicanos para manejar sus finanzas transfronterizas en este contexto cambiante.