Los hogares con mayores recursos son los que aportan más a la recaudación del IEPS a gasolinas, como consecuencia también son los que más se benefician de los estímulos fiscales El 20 por ciento de las personas más ricas del país reciben 62 por ciento del beneficio del estímulo fiscal a las gasolinas, de acuerdo con Emmanuel Ramírez, investigador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En entrevista con El Heraldo, el especialista indicó que el estímulo fiscal al precio de las gasolinas asciende a 72 mil millones de pesos anuales, según el documento de Gastos Fiscales y Renuncias recaudatorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y aún cuando es un factor que ayuda a controlar la inflación, también es un subsidio regresivo y que sólo beneficia a los más ricos del país. En el documento “Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por Deciles de Hogares y Personas”, se observó que en el 2020 el decil X aportó 26.9% de la recaudación del IEPS de gasolinas, mientras que el decil IX representó 17.6 por ciento. Es decir, de los 299,597 millones de pesos que recaudó el gobierno por IEPS de gasolinas en el 2020, alrededor de 80,590 millones de pesos los aportó el rubro de menor ingresos, mientras que los más ricos dejaron al erario 52,729 millones de pesos.

“El gasto en estos combustibles está altamente concentrado en los hogares con mayores ingresos. Menos de 25% del gasto se realiza por 50% de la población de menores ingresos. El 44.5% del gasto en estos bienes es ejercido por 20% de la población de mayores ingresos”, señaló la dependencia.

De acuerdo con Ramírez, por ser una medida regresiva, “nos fuerza a sopesar si el beneficio es más grande que el costo”, pues según datos de la Secretaría de Hacienda, sin este apoyo a las gasolinas, la inflación podría llegar a 10 por ciento. “Las personas que tienen más ingresos, y que son las que suelen tener automóviles, son las que consumen más gasolina directamente. En este sentido, un subsidio general a la gasolinas es regresivo porque quien se lleva una mayor parte de estos beneficios son los que tienen más ingresos”, comentó en entrevista con El Economista Jesús Carrillo Castillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCP). Los hogares con mayores recursos son los que aportan más a la recaudación del IEPS a gasolinas, como consecuencia también son los que más se benefician de los estímulos fiscales que se han empleado para contener el alza en los precios de este hidrocarburo, de acuerdo con el IMCP. La autoridad hacendaria explicó que lo anterior se da por dos factores. Primero, la concentración de los gastos deducibles entre las personas de mayores ingresos y, segundo, porque son las familias más ricas las que tienen mayor interés en presentar su declaración anual.