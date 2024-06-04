El torneo continental se aproxima y las expectativas por ver quién se lleva la Copa América 2024 crece entre los fanáticos. Además, muchas de las estrellas que juegan en otras ligas estarán mucho más cerca de sus hinchas. Sin embargo, también existe una lista de importantes nombres que estarán ausentes en esta edición que se disputará en Estados Unidos. A continuación, los nombres más importantes. Todos los fanáticos y amantes del fútbol se encuentran expectantes por el comienzo de la Copa América, la cual se disputará en simultáneo con la Eurocopa 2024 durante la segunda mitad de junio. Es decir, se aproxima un mes a puro fútbol internacional en donde se podrá disfrutar a las estrellas de los equipos más valiosos representando a sus países. En ese sentido, las convocatorias para estas clases de torneos suelen despertar grandes polémicas y debates, ya que no son pocos los grandes nombres que se quedan afuera a último momento. Es por ello que, en el siguiente artículo, nos encargaremos de hacer una lista con las principales estrellas que no disfrutaremos a la hora de ver la final de la Copa América 2024 que se disputará a partir del 14 de julio en Estados Unidos. Comencemos: 1 – Neymar Jr: su ausencia era una posibilidad concreta luego de la fuerte lesión que sufrió ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, se supo que la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lo alejaría un largo tiempo de los estadios. Si bien los más optimistas consideraban que había tiempo necesario para que se recuperara, el actual delantero del Al-Hilal de Arabia Saudita no pudo acelerar los procesos, por lo que el peso del ataque de Brasil recaerá en Vinicius Jr, la estrella del Real Madrid. 2 – Paulo Dybala: el delantero argentino que supo salir campeón en Catar 2022, brillar en la Juventus y ser el máximo símbolo de la Roma, se perderá la Copa América por decisión exclusiva del entrenador Lionel Scaloni. Sin dudas, una de las grandes sorpresas de esta edición. Para muchos, Dybala es el reemplazante natural de Lionel Messi cuando el astro del Inter de Miami no puede estar en el campo. Sin embargo, nunca terminó de sentirse cómodo en esa posición y fue perdiendo terreno al punto de perderse el compromiso más importante de Argentina durante este año. 3 – Radamel Falcao: la experimentada estrella colombiana era una gran incógnita. Si bien a sus 38 años corre detrás en consideración, muchos consideraban que esta Copa América de Estados Unidos 2024 era el broche de oro para la carrera del goleador que actualmente juega en el Rayo Vallecano de España. 4 – Casemiro: volviendo a Brasil, otro nombre pesado que no dirá presente en Estados Unidos es el de Casemiro. El experimentado mediocampista del Manchester United que supo ganarlo todo con el Real Madrid parece ser parte del recambio que ha comenzado la selección de Brasil de cara al próximo mundial. En ese sentido, el presente de Casemiro, a sus 32 años, se encuentra lejos de su máximo nivel. Sin embargo, muchos señalan que todavía tiene varios años más de carrera y que puede aportar su calidad y prestigio a un plantel repleto de jóvenes como es el brasileño. ¿Volverá más adelante a la selección? 5 – Arturo Vidal: por último, una incógnita pronta a responderse. El ícono de la selección chilena no ha sumado minutos en la era del argentino Ricardo Gareca y todo parece indicar que no irá a la Copa América. Sin embargo, la opinión de los chilenos puede llegar a torcer la decisión.