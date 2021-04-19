El proyecto de reforma al outsourcing se aprobó en comisiones del Senado y se prevé que será aprobado por el pleno en el transcurso de la semana. El 14 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el di...

El proyecto de reforma al outsourcing se aprobó en comisiones del Senado y se prevé que será aprobado por el pleno en el transcurso de la semana. El 14 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar el outsourcing o subcontratación laboral en México. La semana pasada, el Senado recibió la minuta que reforma diversos ordenamientos en materia de outsourcing. La minuta se turnó a las comisiones unidas de “Trabajo y Previsión Social” y de “Estudios Legislativos”. Este lunes 19 de abril, las comisiones mencionadas reunieron a sus integrantes y aprobaron el dictamen para reformar el outsourcing. Puedes conocer el dictamen aquí. Senado aprobará el proyecto de reforma al outsourcing esta semana De acuerdo con información publicada por La Jornada, en el Senado prevén que la minuta sea aprobada en el transcurso de la semana. El periódico indicó que Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explicó que debido al consenso conseguido, la intención es que el proyecto de reforma pase a primera lectura en la sesión plenaria del martes y pudiera aprobarse el jueves. En caso de ser aprobado, se turnaría al Ejecutivo federal. Se trata, indicó el senador, de una de las reformas más importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Con información de La Jornada.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/18/politica/se-avalara-la-ley-de-outsourcing-la-proxima-semana/

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