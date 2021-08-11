Carlos Romero Aranda negó la creación de nuevos impuestos a la herencia; en cambio, la recaudación dependerá de la fiscalización. El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, negó que se a...

Carlos Romero Aranda negó la creación de nuevos impuestos a la herencia; en cambio, la recaudación dependerá de la fiscalización. El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, negó que se avecinen nuevos impuestos este o el próximo año. Específicamente, negó la posibilidad de impuestos a herencias, alimentos y medicinas. Durante su participación en el Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, Romero dijo que el enfoque será mejorar la recaudación a través de ajustes en fiscalización y combate a la defraudación fiscal. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1423675423012139011 Así, parecer ser que uno de los objetivos de la próxima miscelánea fiscal sea darle más herramientas a la autoridad. En este sentido, Romero destacó las estrategias que han funcionado hasta el momento como presionar a grandes contribuyentes, las tasas efectivas de ISR y la vigilancia fiscal. Estas acciones han ayudado a mejorar la recaudación en 2% del PIB sin necesidad de una reforma de fondo.

Otros dicen que una reforma sí es necesaria

Sin embargo, no todos están de acuerdo. En entrevistas con Reforma, José Nabor Cruz Marcelo, secretario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dijo que una reforma sí es necesaria. Sin ella, no se podrá mantener el gasto para las estrategias prioritarias en programas sociales. Aunque el presidente López Obrador ya negó la reforma, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria sigue trabajando en una propuesta. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/urgen-reforma-fiscal-para-disminuir-carencias-sociales/ar2235585&.html https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aguas-vienen-mas-denuncias-contra-abusos-fiscales

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