Parece que el SAT está en proceso de reducir su nómina y eliminar puestos. En 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contaba c...

Parece que el SAT está en proceso de reducir su nómina y eliminar puestos. En 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contaba con 35 mil 100 puestos en total. Un año después, en diciembre de 2019, el fisco redujo su nómina a 33,177 empleados. En junio de 2020, se contabilizaron 32,469 puestos. Como podemos ver, ha habido una constante en la reducción de puestos y plazas en los últimos dos años. De hecho, la nómina total se ha reducido en 2 mil 631 puestos. Como explica la columna “Capitanes” de *Reforma,*han desaparecido los siguientes puestos, entre otros:

426 puestos de enlace,

65 subadministradores,

85 jefes de departamento.

De acuerdo con la columna, esta estrategia de reducción se ha agudizado en las últimas semanas. Al parecer, el SAT está pidiendo renuncias a cualquier nivel de personal con más de 10 años trabajando en la institución. Con información de Reforma https://www.reforma.com/capitanes-desactivaran-bomba/

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