A escasos días para que entre en vigor el complemento carta porte de manera obligatoria, el SAT aún no tiene lista su aplicación para carta porte El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prometió una aplicación para carta porte para facilitar la emisión de este documento a pequeños transportistas, sin embargo, esta aplicación aún no está lista, menciona la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Cabe recordar que este documento está a 11 días de entrar en operación, pues a partir del 1 de enero el complemento carta porte será obligatorio en versión digital, lo que obliga a la autoridad a entregar lo más pronto posible esta aplicación, pues aún necesita tener su periodo de prueba y que los transportistas puedan conocerla.

Compromiso incumplido

De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la Canacar, Refugio Muñoz, el SAT "se comprometió a desarrollar una aplicación para que el micro transportista pudiera emitir sus CFDIS con el complemento carta porte, así que si se llega el primero de enero y el hombre-camión o el pequeño transportista no está preparado, es porque el SAT incumplió ". Además, Reforma confirmó que esta aplicación no está en funcionamiento y solo opera el micrositio en el que la autoridad únicamente explica que es el complemento carta porte.

Para los micro transportistas y hombres-camión

Por su parte, Muñoz recordó que el 95.7% de los permisionarios a nivel nacional está conformado por pequeños transportistas, por lo que en el acuerdo con la autoridad se acordó el desarrollar esta aplicación para simplificar la emisión de este documento, ya que algunos de estos no cuentan con la estructura administrativa para emitirlos por cuenta propia. Derivado de esto, el mismo medio consultó al fisco, sin embargo, no obtuvieron respuesta. No obstante, Muñoz confía en que la autoridad la ponga en operación en lo que resta del año.