En una auditoría fiscal, el fisco analiza y evalúa los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación del contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

En una auditoría fiscal, el fisco analiza y evalúa los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación del contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede realizar una auditoría fiscal para revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales. A través de la auditoría fiscal se analizan y evalúan los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación que contiene información relacionada a las operaciones que realiza el contribuyente durante un período de tiempo determinado. En este contexto, Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, expuso las siguientes recomendaciones en caso de que el SAT ejerza sus facultades de comprobación:

Atiende la auditoría

Los contribuyentes deben atender las auditorías. Esto se debe a que a veces piensan que es mejor hacer caso omiso. Pero no hacer caso sería una decisión incorrecta.

Apóyate en el área fiscal

Siempre hay que apoyarse en el área fiscal, para atender el ejercicio de facultades de comprobación, tener lista la información e iniciar bien desde el momento uno.

Acércate a tu asesor de confianza

En caso de que un contribuyente o una empresa no tenga un área fiscal, debe acercarse con su asesor de confianza o de cabecera, para atender la auditoría de forma adecuada.

Verifica la autenticidad de los funcionarios

Los contribuyentes deben verificar que quién notifique o entregue el citatorio es un funcionario del SAT. Esto se debe a que puede haber personas que se quieran hacer pasar por funcionarios del SAT, aunque esto no es muy común.

Mantén una buena comunicación con el SAT

Además, se debe tener una buena comunicación con el SAT, para atender bien los requerimientos que vaya pidiendo. Muchas veces, a los contribuyentes les piden la balanza y un contrato, y sólo entregan eso. Pero es importante tener una buena comunicación con el fisco, para saber bien qué es lo que requiere y así evitar que por no entregar información que se tenía, determine créditos fiscales o liquidaciones.