Las personas físicas tienen hasta el 2 mayo para presentar su declaración anual y deben evitar estos errores que la Prodecon ha identificado como los más comunes. La Procuraduría de Defensa del Con...

Las personas físicas tienen hasta el 2 mayo para presentar su declaración anual y deben evitar estos errores que la Prodecon ha identificado como los más comunes. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha identificado errores comunes que comenten los contribuyentes para cumplir con su declaración anual. El plazo para que las personas físicas presenten su declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el 2 de mayo y no habrá prórroga.

Evita estos errores

De acuerdo con Expansión, la información fiscal ya está precargada en la página del SAT, sin embargo, el contribuyente debe revisar los datos, ya que el prellenado no garantiza que no haya errores y verificar si su e.firma y contraseña están vigentes. Entre la información precargada están las deducciones personales, que el fisco registra con base en las facturas electrónicas a tu nombre en el ejercicio. Sin embargo, los reportes de errores en este rubro son muy comunes, pues con frecuencia hay conceptos deducibles que faltan por incluir. El SAT puede sancionar al contribuyente con la suspensión para emitir facturas o multas de 1,560 a 19,350 pesos, en caso de que no presente la declaración a tiempo.

CFDI de nómina

Asimismo, la Prodecon ha detectado inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina, particularmente en la indemnización. En este caso, el retenedor tiene que hacer las correcciones correspondientes. En este caso, el trabajador puede acudir directamente con el retenedor o a través de la procuraduría para que se haga la corrección.

Deducciones personales

De acuerdo con Expansión, en las deducciones personales el error más común del contribuyente es que, cuando se trata de honorarios médicos o estudios clínicos no usan el concepto correcto. Es un error ponerlos en gastos en general o por definir. En ese caso, la Prodecon ayuda a los contribuyentes a presentar la devolución de manera manual a través del formato electrónico de devoluciones (FED).

Retenedor no recocido

La Prodecon ha detectado año con año retenedores no reconocidos. En este caso, los elimina de la declaración anual, y se presenta la devolución de saldo a favor de forma manual.

Ingresos por intereses

Este año, producto de las altas tasas de inflación, las personas que solo obtienen ganancias a través de intereses tuvieron pérdidas, por ello, lo que recuperan es la totalidad de retenciones que les efectuaron, ya sea a través de bancos o casas de bolsa, explica el medio. En estos casos, el SAT tiene que revisar que los ingresos que tuvieron son por estás retenciones, por lo que no les está haciendo la devolución de saldo a favor automático.

Error en el domicilio

Cuando el domicilio del contribuyente está como no localizado o en suspensión de actividades no procederá la devolución automática. En ese sentido, la Prodecon, en apoyo al contribuyente, hace una revisión integral de su situación fiscal, el estatus del domicilio, entre otros aspectos.