La autoridad fiscal anunció nuevas modificaciones a la RMF 2021, y sus anexos 1 y 1-A.

El 12 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la séptima versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 y sus anexos 1 y 1-A. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, en esta versión del anteproyecto se presentan los cambios que a continuación se comentan:

2.4.6. - Inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad en el régimen de salarios

Se modifica esta regla para referirse únicamente al caso de la inscripción en el RFC de los menores de edad a partir de 16 años de edad y hasta los 18 años. Estas personas pueden inscribirse siempre que presten exclusivamente un servicio personal subordinado (salarios) , y lo harán conforme a la ficha de trámite 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad a partir de los 16 años”.

2.4.14. - Inscripción en el RFC

Se precisa que la inscripción de personas físicas sin actividad económica se hará conforme a la ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”. Se incluye la referencia a la ficha 309/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas”, como ficha a través de la cual se pueden inscribir en el RFC los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. Se precisa, al igual que en la Regla 2.4.6., que la inscripción de personas menores de edad a partir de los 16 años se hará en términos de la ficha 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad a partir de los 16 años”.

2.5.28. - Actualización de información

Se elimina la referencia a la ficha 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP”.

Anexos de las modificaciones a la RMF 2021

El artículo también indica que se modifican los siguientes anexos:

Anexo 1-A. Fichas de trámite

Se deroga la ficha 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP”. Fiscalia informó que las fichas que se modifican son las siguientes:

39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”.

43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales en la ADSC”.

46/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de organismos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos”.

49/CFF “Solicitud de inscripción y cancelación en el RFC por escisión de sociedades”.

50/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC por escisión de sociedades”.

231/CFF “Solicitud de inscripción y cancelación en el RFC por fusión de sociedades”.

59/ISR “Solicitud de inscripción en el RFC como retenedor de personas físicas o morales residentes en el extranjero que desarrollen actividades artísticas en territorio nacional distintas de la presentación de espectáculos públicos o privados”.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16560

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