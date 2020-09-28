Especialistas piden a las autoridades fiscales que revisen la propuesta sobre cobrar IVA a bienes de segundo uso vendidos en plataformas digitales. Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2021 ha cau...

Especialistas piden a las autoridades fiscales que revisen la propuesta sobre cobrar IVA a bienes de segundo uso vendidos en plataformas digitales. Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2021 ha causado controversias en la venta de bienes a través de plataformas digitales. De acuerdo con especialistas, la redacción de la propuesta establece que la venta de estos bienes debe estar sujeta al pago de IVA. El problema es que esto entra en conflicto con otras leyes. Actualmente, la fracción IV del artículo 9 de la Ley del IVA dice que no se debe pagar este impuesto por la enajenación de bienes de segundo uso entre personas sin actividad empresarial. Además, la fracción II del numeral 18-B establece que no se cobrará cuando se trate de servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados.

Especialistas ven problemas en la nueva propuesta

Con la nueva propuesta, se tendría que pagar IVA cuando los bienes de segundo uso se vendan a través de plataformas digitales. Según las autoridades, la idea no es gravar los productos, sino el servicio. Según los especialistas, el problema es que la redacción de la propuesta es confusa y puede derivar en una interpretación equivocada. En entrevista con Reforma, Sissi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de ALAI, explicó que los especialistas deben juntarse con los legisladores para aclarar la situación. Actualmente, la propuesta no refleja la intención original del cambio, que es la de hacer un cobro a la transacción de la plataforma. De hecho, la redacción actual parece decir que la venta de bienes usados sí genera IVA. Si no se aclara la redacción, los contribuyentes podrían caer en controversias con la autoridad. Aquí puedes leer a detalle los cambios en la Miscelánea Fiscal 2021. Con información de Reforma https://www.reforma.com/piden-no-cobrar-iva-a-usados-en-plataformas-online/

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