El Ejecutivo propone gravar con IEPS las bolsas de nicotina y cualquier producto con esta sustancia. Conoce la tasa ad valorem, la cuota por miligramo, las exenciones y una guía de cumplimiento El ...

El Ejecutivo propone gravar con IEPS las bolsas de nicotina y cualquier producto con esta sustancia. Conoce la tasa ad valorem, la cuota por miligramo, las exenciones y una guía de cumplimiento El Ejecutivo Federal propone reformar la Ley del IEPS para que las bolsas de nicotina y cualquier otro producto que contenga esta sustancia —aunque no sean cigarros ni tabaco— queden sujetos al impuesto especial. La redacción contempla presentaciones con nicotina natural o artificial que no estén diseñadas para quemarse o calentarse. El esquema planteado combina una tasa ad valorem elevada con una cuota específica por contenido de nicotina. La intención declarada es cerrar huecos legales y someter a control fiscal a un mercado emergente que crecía sin regulación precisa.

¿Qué gravaría la reforma y cómo se calcularía el IEPS?

Elemento Detalle propuesto Objeto Cualquier producto con nicotina (natural o artificial) que no esté diseñado para combustión o calentamiento: por ejemplo, bolsas de nicotina y presentaciones afines. Tasa ad valorem 200% aplicada sobre el precio de venta al detallista. Cuota específica $1.1584 por cada 0.8 mg de nicotina efectivamente cobrados (equivale a $1.448 por mg). Exenciones Productos de nicotina con registro sanitario usados como terapia de reemplazo; ventas directas al público hechas por personas que no sean fabricantes, distribuidores o importadores.

Obligaciones nuevas para la cadena de suministro

Registrar cada año la lista de precios y presentaciones.

Informar al SAT precios, volúmenes y miligramos de nicotina por producto.

precios, volúmenes y miligramos de nicotina por producto. Incluir en el CFDI los mg de nicotina vendidos por operación.

los mg de nicotina vendidos por operación. Llevar control físico del volumen fabricado o importado y reportar trimestralmente las lecturas de equipos de producción.

Guía práctica de cumplimiento

Frente de cumplimiento Acción sugerida Catálogo y precios Estandarizar presentaciones y publicar lista anual; alinear SKU, códigos y mg de nicotina. CFDI y trazabilidad Configurar sistemas para timbrar el dato de mg; vincular órdenes, lotes y reportes a SAT. Medición y control Instalar medidores auditables por línea; conservar bitácoras de lectura y conciliación mensual. Planeación fiscal Simular márgenes con la tasa del 200% y la cuota por mg; revisar precios de mayoreo y empaque.

Escenarios ilustrativos de cálculo del IEPS

Los siguientes ejemplos son referenciales y usan supuestos de precio al detallista. El precio final al consumidor puede variar por IVA, logística y márgenes.

Producto Piezas mg por pieza mg totales Precio al detallista (P) IEPS ad valorem (200%·P) Cuota específica ($1.448·mg) Bolsa de nicotina (lata) 20 4 80 $60.00 $120.00 $115.84 Bolsa de nicotina (lata) 15 6 90 $70.00 $140.00 $130.32 Total IEPS por empaque Ejemplo 1: $120.00 + $115.84 $235.84 Total IEPS por empaque Ejemplo 2: $140.00 + $130.32 $270.32

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