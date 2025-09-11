El Ejecutivo propone gravar con IEPS las bolsas de nicotina y cualquier producto con esta sustancia. Conoce la tasa ad valorem, la cuota por miligramo, las exenciones y una guía de cumplimiento El ...
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El Ejecutivo propone gravar con IEPS las bolsas de nicotina y cualquier producto con esta sustancia. Conoce la tasa ad valorem, la cuota por miligramo, las exenciones y una guía de cumplimiento
El Ejecutivo Federal propone reformar la Ley del IEPS para que las bolsas de nicotina y cualquier otro producto que contenga esta sustancia —aunque no sean cigarros ni tabaco— queden sujetos al impuesto especial. La redacción contempla presentaciones con nicotina natural o artificial que no estén diseñadas para quemarse o calentarse.
El esquema planteado combina una tasa ad valorem elevada con una cuota específica por contenido de nicotina. La intención declarada es cerrar huecos legales y someter a control fiscal a un mercado emergente que crecía sin regulación precisa.
¿Qué gravaría la reforma y cómo se calcularía el IEPS?
Elemento
Detalle propuesto
Objeto
Cualquier producto con nicotina (natural o artificial) que no esté diseñado para combustión o calentamiento: por ejemplo, bolsas de nicotina y presentaciones afines.
Tasa ad valorem
200% aplicada sobre el precio de venta al detallista.
Cuota específica
$1.1584 por cada 0.8 mg de nicotina efectivamente cobrados (equivale a $1.448 por mg).
Exenciones
Productos de nicotina con registro sanitario usados como terapia de reemplazo; ventas directas al público hechas por personas que no sean fabricantes, distribuidores o importadores.
Obligaciones nuevas para la cadena de suministro
Registrar cada año la lista de precios y presentaciones.
Informar al SAT precios, volúmenes y miligramos de nicotina por producto.
Incluir en el CFDI los mg de nicotina vendidos por operación.
Llevar control físico del volumen fabricado o importado y reportar trimestralmente las lecturas de equipos de producción.
Guía práctica de cumplimiento
Frente de cumplimiento
Acción sugerida
Catálogo y precios
Estandarizar presentaciones y publicar lista anual; alinear SKU, códigos y mg de nicotina.
CFDI y trazabilidad
Configurar sistemas para timbrar el dato de mg; vincular órdenes, lotes y reportes a SAT.
Medición y control
Instalar medidores auditables por línea; conservar bitácoras de lectura y conciliación mensual.
Planeación fiscal
Simular márgenes con la tasa del 200% y la cuota por mg; revisar precios de mayoreo y empaque.
Escenarios ilustrativos de cálculo del IEPS
Los siguientes ejemplos son referenciales y usan supuestos de precio al detallista. El precio final al consumidor puede variar por IVA, logística y márgenes.
Producto
Piezas
mg por pieza
mg totales
Precio al detallista (P)
IEPS ad valorem (200%·P)
Cuota específica ($1.448·mg)
Bolsa de nicotina (lata)
20
4
80
$60.00
$120.00
$115.84
Bolsa de nicotina (lata)
15
6
90
$70.00
$140.00
$130.32
Total IEPS por empaque
Ejemplo 1: $120.00 + $115.84
$235.84
Total IEPS por empaque
Ejemplo 2: $140.00 + $130.32
$270.32
Preguntas rápidas para empresas y comercios
¿Qué productos quedan alcanzados? Cualquier presentación con nicotina que no sea para combustión o calentamiento, incluidas las bolsas de nicotina.
¿Quién debe reportar al SAT? Fabricantes e importadores; distribuidores deben exigir CFDI con mg y trazabilidad.
¿Qué ocurre con terapias de reemplazo? Permanecen exentas si cuentan con registro sanitario.
¿Cómo reflejar los mg en la factura? Como dato expreso por línea de producto, coherente con el empaque y la lista registrada.
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