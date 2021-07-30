Ya no será necesaria la opinión de cumplimiento del Infonavit para conseguir el registro. Ayer el Congreso de la Unión aprobó, en comisiones, el dictamen por el que se convoca a la Cámara de Diputa...

Ya no será necesaria la opinión de cumplimiento del Infonavit para conseguir el registro. Ayer el Congreso de la Unión aprobó, en comisiones, el dictamen por el que se convoca a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones. La apertura del periodo extraordinario de sesiones se realizará hoy a las 11:00 horas, y concluirá una vez que las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión traten los asuntos para los cuales fueron convocadas. Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de discutir y aprobar los siguientes asuntos:

Mientras, el Senado de la República se ocupará en discutir y votar los siguientes asuntos:

El aplazamiento de la entrada en vigor de cambios derivados de la reforma al outsourcing.

La ratificación o no de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Autoridades solucionan problemas del REPSE

En los últimos días se ha hecho clara la voluntad de varios legisladores de dar prórroga a la reforma. Esto se debe a que las empresas no han podido cumplir con los requisitos debido al corto periodo de transición. En este sentido, algunas autoridades admitieron ayer que las empresas han encontrado problemas en los trámites y los plazos otorgados originalmente.

Opinión de cumplimiento del Infonavit

Uno de los problemas más importantes de se ha dado en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, explicó que el obstáculo aquí ha sido obtener las opiniones de cumplimiento del IMSS, SAT e Infoanvit. De acuerdo con el funcionario, para tener una opinión negativa del SAT y del IMSS la empresa forzosamente debe tener un crédito fiscal. En cambio, el Infonavit da una opinión de cumplimiento negativa por el sólo hecho de deberle, independientemente del estado procesal. Para solucionar esto, la STPS dejará que las empresas terminen el proceso en el REPSE si tienen la declaración de cumplimiento del SAT y del IMSS, aunque no cuenten con la del Infonavit. Sin embargo, deberán conseguir esta última en los cuatro meses siguientes.

Documentos ilegibles

Como explica El Economista, otro problema recurrente es que las empresas utilizan documentos ilegibles. Salafranca explicó que los documentos deben ser claros, específicamente en lo relacionado al objeto social de la empresa, ya que no hay una base de datos en donde la autoridad pueda revisar esta información. En este sentido, la única solución es asegurarse de que los documentos subidos a la plataforma enseñen claramente el objeto social de la empresa. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Gobierno-reconoce-trabas-para-cumplir-con-la-reforma-de-subcontratacion-20210728-0107.html

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