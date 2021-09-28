Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-25924 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos. El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas. A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.

48 contribuyentes a la lista negra

Estos contribuyentes no aportaron pruebas para  para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Debido a esto, se encuentran en el listado definitivo del artículo 69-B.
1 AAPE550109EZ7 ABARCA PINEDA ELADIO
2 ABG1511046W1 ANG BUSINESS GROUP, S.C.
3 BCO151218BE5 BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
4 BSA150806DY3 BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.
5 CAL130409BW7 CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.
6 CAR170512IE5 CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, S.C.
7 CBE131219SV3 COMERCIALIZADOR A BEISTEGUI, S.A. DE C.V.
8 CFI1312041I1 CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.
9 CMA171010FA2 COMERCIALIZADOR A EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.
10 CRA170630QQ3 COMERCIALIZADOR A RASHFORD, S.A. DE C.V.
11 CUJK930602ME8 CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL
12 DCA141029PTA DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
13 DSC1508066M6 DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.
14 DURL861015SV2 DURAN ROBLES LUIS
15 EAD081105713 EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.
16 EAO1111074I7 EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.
17 ECE150318E78 EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.
18 EITM8612176T1 ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS
19 EME150318PD4 EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.
20 FUR1704263EA FURAGA, S.A. DE C.V.
21 GAL150128PV0 GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.
22 GBG0702178P2 GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.
23 GCO140226NX8 GASKMACH CONSULTING, S.C.
24 GPV160301618 GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A. DE C.V.
25 GTM111116RM9 GP TRADE MARKETING, S.A. DE C.V.
26 HECA920727L75 HERNANDEZ CASTILLO ALI ALEJANDRO
27 IAO150519IE6 INDUSTRIALES AGRICOLA- GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
28 KMA180530TT0 KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
29 LILI781106NG1 LINARES LOPEZ ISRAEL
30 MALT551014FX3 MAGAÑA LORENZO MA. TERESA
31 MET180619QL2 MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.
32 MOVA740127SJ7 MORALES VERGARA ALEJANDRO
33 NIS141203HZ1 NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, S.A. DE C.V.
34 PEGV8907147P5 PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL
35 RMP1411102C0 RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DE C.V.
36 SAA070608HZ1 SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, S.A. DE C.V.
37 SAMD941109P29 SANTOS MOLINA DAVID
38 SGM140224FH3 SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, S.C.
39 SLE160126SIA SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.
40 SLP131125842 SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
41 SPR190319DU3 SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.
42 SXO190313J88 SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.
43 TACJ800329CI5 TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT
44 URZ170824214 URZAIZ, S.A. DE C.V.
45 VCC1006295B9 VENTAS Y COMERCIALIZACIO N DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V. // En cumplimiento al Juicio de Nulidad 29206/18-17-06-4
46 VER140910335 VERKASA, S.A. DE C.V.
47 WCC1704114TA WILDER Y CURTIS CONSULTORA, S.A. DE C.V.
48 ZACA840330H63 ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO

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