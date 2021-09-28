Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-25924 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos. El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas. A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.
48 contribuyentes a la lista negra
Estos contribuyentes no aportaron pruebas para para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Debido a esto, se encuentran en el listado definitivo del artículo 69-B.
|1
|AAPE550109EZ7
|ABARCA PINEDA ELADIO
|2
|ABG1511046W1
|ANG BUSINESS GROUP, S.C.
|3
|BCO151218BE5
|BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
|4
|BSA150806DY3
|BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.
|5
|CAL130409BW7
|CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.
|6
|CAR170512IE5
|CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, S.C.
|7
|CBE131219SV3
|COMERCIALIZADOR A BEISTEGUI, S.A. DE C.V.
|8
|CFI1312041I1
|CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.
|9
|CMA171010FA2
|COMERCIALIZADOR A EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.
|10
|CRA170630QQ3
|COMERCIALIZADOR A RASHFORD, S.A. DE C.V.
|11
|CUJK930602ME8
|CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL
|12
|DCA141029PTA
|DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
|13
|DSC1508066M6
|DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.
|14
|DURL861015SV2
|DURAN ROBLES LUIS
|15
|EAD081105713
|EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.
|16
|EAO1111074I7
|EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.
|17
|ECE150318E78
|EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.
|18
|EITM8612176T1
|ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS
|19
|EME150318PD4
|EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.
|20
|FUR1704263EA
|FURAGA, S.A. DE C.V.
|21
|GAL150128PV0
|GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.
|22
|GBG0702178P2
|GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.
|23
|GCO140226NX8
|GASKMACH CONSULTING, S.C.
|24
|GPV160301618
|GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A. DE C.V.
|25
|GTM111116RM9
|GP TRADE MARKETING, S.A. DE C.V.
|26
|HECA920727L75
|HERNANDEZ CASTILLO ALI ALEJANDRO
|27
|IAO150519IE6
|INDUSTRIALES AGRICOLA- GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
|28
|KMA180530TT0
|KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
|29
|LILI781106NG1
|LINARES LOPEZ ISRAEL
|30
|MALT551014FX3
|MAGAÑA LORENZO MA. TERESA
|31
|MET180619QL2
|MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.
|32
|MOVA740127SJ7
|MORALES VERGARA ALEJANDRO
|33
|NIS141203HZ1
|NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, S.A. DE C.V.
|34
|PEGV8907147P5
|PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL
|35
|RMP1411102C0
|RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DE C.V.
|36
|SAA070608HZ1
|SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, S.A. DE C.V.
|37
|SAMD941109P29
|SANTOS MOLINA DAVID
|38
|SGM140224FH3
|SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, S.C.
|39
|SLE160126SIA
|SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.
|40
|SLP131125842
|SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
|41
|SPR190319DU3
|SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.
|42
|SXO190313J88
|SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.
|43
|TACJ800329CI5
|TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT
|44
|URZ170824214
|URZAIZ, S.A. DE C.V.
|45
|VCC1006295B9
|VENTAS Y COMERCIALIZACIO N DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V. // En cumplimiento al Juicio de Nulidad 29206/18-17-06-4
|46
|VER140910335
|VERKASA, S.A. DE C.V.
|47
|WCC1704114TA
|WILDER Y CURTIS CONSULTORA, S.A. DE C.V.
|48
|ZACA840330H63
|ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO
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