Al cierre de agosto se han emitido un total de 217 millones 205,170 facturas electrónicas de ingreso y traslado con complemento Carta Porte. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) indicó que la autoridad fiscal no ha avanzado en la creación de la aplicación móvil, la cual prometió facilitar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de ingreso y de traslado con complemento Carta Porte, en compromiso los micro y pequeños transportistas (hombres-camión). José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se comprometió a facilitar esta herramienta antes del primero de enero del 2022, pero a menos de cuatro meses de que acabe el año no han visto avance en la misma. "Los hombres camión representan alrededor del 80 por ciento de los permisionarios que hay en el país para el movimiento de mercancías por camión y carecen de una estructura administrativa para cumplir con el requisito", dijo en entrevista con Reforma. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos estimó que son 14 millones de contribuyentes que transitan mercancías por todo el país y que sólo 0.5% de los causantes emiten el CFDI de ingreso y traslado con Complemento Carta Porte. Al cierre de agosto, el fisco detalló que los 79,318 contribuyentes han emitido un total de 217 millones 205,170 facturas electrónicas de ingreso y traslado con complemento Carta Porte.

Retos para transportistas

El SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, se comprometió a que los pequeños y micro transportistas contarían con una app para emitir el documento desde su celular, sin embargo, el fisco no la ha dado a conocer, ni tampoco ha indicado cuándo estará lista. De acuerdo con datos del SAT, 79,318 contribuyentes que se dedican al transporte de bienes y mercancías emiten el CFDI de ingreso y traslado con complemento Carta Porte, al cierre de agosto. La mitad de los emisores del CFDI de ingreso y traslado con complemento Carta Porte tienen como actividad los servicios de mensajería y paquetería. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al cierre de 2021 en el país había 155 mil 476 hombres camión (empresas con 1 a 5 unidades), los cuales en su conjunto tienen 285 mil 054 unidades pesadas. Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, dijo en entrevista con El Diario de Juárez que los micro transportistas no cuentan con los recursos, ni la infraestructura necesaria para emitir las facturas. “El 98 por ciento de las empresas transportistas en México son micros y pequeñas empresas, por lo que debe ser muy difícil para un hombre-camión, cumplir con esta regla porque no hay herramientas prácticas para que lo haga”, refirió. Agregó que aún está pendiente la aplicación para que los hombre- camión puedan emitir el complemento de la Carta Porte desde su celular, así como lo prometió el SAT. “Difícilmente se puede cumplir porque hay que llenar 180 campos en blanco, que debe hacer el transportista desde su celular, con los datos de su vehículo, la serie, el RFC, no es sencillo”, dijo. Cabe resaltar que el fisco amplió hasta el 31 de diciembre el plazo sin sanción ni multas, para los transportistas que no generen adecuadamente la factura electrónica de ingreso y traslado con complemento Carta Porte.