Conoce cuándo se realizará el sorteo y en dónde se publicarán los nombres de los comercios y tarjetahabientes ganadores. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza cada año el sorteo fiscal en el que participan las empresas que vendieron y los contribuyentes que compraron durante el Buen Fin 2022. Este sorteo se llevará a cabo el 10 de diciembre de este año en las instalaciones del fisco, ubicadas en Avenida Hidalgo número 77, Colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas ante la presencia de un interventor de la Secretaría de Gobernación. Los ganadores se darán a conocer a partir del 13 de diciembre de 2021 a través del sitio www.gob.mx/sorteoelbuenfin y www.sat.gob.mx, y estos resultados estarán disponibles hasta el 13 de enero de 2022.

¿Cómo participar en el sorteo?

En el sorteo participarán las personas físicas que hayan realizado compras con tarjetas de crédito o débito emitidas por entidades financieras en México, sin embargo, debes de revisar las tarjetas participantes. Para las personas morales, estas deben de haber reportado ingresos acumulables de hasta 5 millones de pesos, las cuales deben de estar registradas en el portal del Buen Fin, así como ser receptores de medios de pago electrónicos participantes y haber recibido al menos un consumo por un monto mínimo de 250 pesos. Algunas de las excepciones por las que no podrás participar son:

Realizar compras con tarjetas emitidas en el extranjero.

Haber realizado una compra en el extranjero con una tarjeta emitida en México.

Compras realizadas con tarjetas privadas.

Operaciones generadas con tarjetas corporativas o empresariales.

Compras realizadas con tarjetas digitales o tokenizadas.

Compras con billeteras digitales.

Compras realizadas en establecimientos no registrados en el sitio del Buen Fin.

Los premios

Los premios máximos ascienden a un monto de 250 mil pesos para un tarjetahabiente ganador y de 260 mil pesos para un comercio ganador, y serán entregados a través de la institución bancaria la cual emitió la tarjeta ganadora, así como por la institución participante adquiriente que haya distribuido la terminal punto de venta. Para el comercio ganador se entregará en una fecha pactada dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, ante la presencia de un inspector que la Dirección General de Juegos y Sorteos designe. Los 326 mil 247 premios restantes se entregarán mediante depósitos a través de las instituciones bancarias en las cuales la tarjeta ganadora realizó la operación de compra. Puedes revisar las bases completas aquí.

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