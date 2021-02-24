En su conferencia mañanera de ayer, el presidente de México descalificó a los abogados que trabajan con las empresas afectadas por los cambios regulatorios de su gobierno. En la conferencia mañanera del día lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los abogados que laboran para las grandes corporaciones que han sido afectadas por los cambios regulatorios del gobierno federal. Una reportera de la revista Contralínea preguntó al mandatario sobre el caso del Consejo Nacional Agropecuario, que según documentos en manos de la publicación planea invertir más de 12 millones de pesos en amparos y en contenido en medios de comunicación nacionales e internacionales contra la desaparición gradual del herbisida glifosato. La periodista señaló a los despachos de abogados Conesa y Moreno Abogados, y al despacho Guerra y Asociados, como los que estarán detrás de la operación. El mandatario los comparó con "los despachos que antes eran famosísimos en la defensa de delincuentes de cuello blanco. Penalistas de fama mundial decían que no tenían a ninguno de sus clientes en la cárcel, así se anunciaban, porque todo era tráfico de influencia; pero ahora es otro tiempo". El presidente recordó un caso que ya había relatado en una conferencia anterior, en que un empresario estadounidense se ofreció a pagar su adeudo con despensas, pues sus abogados le aseguraban que su posición era "fuerte". "‘Es que nuestros abogados me dicen que estamos fuertes’. Pues no, no estás fuerte y va a presentarse una demanda penal, y te estoy corriendo la cortesía, mejor entérate bien, que no te engañen tus abogados, porque ellos cobran y cobran por hora y en dólares". Respecto a la prensa publicada contra a su reforma eléctrica, López Obrador aseguró que debe estar pagada por este tipo de campañas. "Pues imagínense, si van a dejar de vender la luz a precios elevadísimos, cuánto van a dejar de recibir, porque saqueaban, robaban". En opinión de la oposición y analistas, la iniciativa fortalecería a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de la competencia económica, lo que podría incrementar los precios para los consumidores. "Y lo mismo los abogados, la misma estrategia. Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres pues, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria".

Pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana, sobre el libre ejercicio de la defensa jurídica. pic.twitter.com/g1q5doHfsf — Consejo General de la Abogacía Mexicana (@ConsAbogaciaMEX) February 23, 2021

En respuesta a las declaraciones del ejecutivo federal, diversas asociaciones de abogados se pronunciaron, como el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM), que se encuentra integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). En un comunicado, el CGAM calificó de "ataque a toda la profesión" las declaraciones del mandatario, además de ser una "afirmación jurídicamente incorrecta", pues el delito de traición a la patria no sucedió en los casos señalados por el presidente. "La representación legal de los particulares para combatir la reforma energética de ninguna manera puede implicar la realización de actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, por ende, traición a la patria. Por el contrario, el ejercicio libre e independiente de la abogacía garantiza el acceso universal a la justicia, con base en el marco legal aplicable", dice el comunicado. Por otro lado, dice el CGAM, la declaración del presidente es contraria a la obligación del gobierno de México de garantizar que los abogados puedan desempeñar sus funciones sin intimidaciones ni obstáculos. La asociación de abogados asegura que el acceso a la justicia es un componente básico del Estado de derecho en las democracias modernas. En esta cadena, dicen, la abogacía es un eslabón fundamental.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.