Según especialistas, las tasas efectivas publicadas por el SAT están mal calculadas, por lo que dan la idea de una menor recaudación. A mediados de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes. En ese entonces se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a cuarenta actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Puedes revisar las tasas efectivas de ISR en este enlace. Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones. El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos. Si hay mucha diferencia, el SAT dice que los contribuyentes deben corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. Así, puede minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Error en el cálculo de las tasas

Desde que se dieron a conocer las tasas efectivas, varias empresas y especialistas han dicho que el cálculo del SAT es erróneo. En un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, se criticó la forma en la que se calculan las tasas por el SAT. Según el fisco, se obtienen dividiendo el ISR causado entre los ingresos acumulables. Sin embargo, el CCE dice que este método no es correcto; según el organismo, lo correcto es efectuar el cálculo del 30% de impuesto sobre el resultado fiscal (utilidades), determinado conforme a las disposiciones que establece nuestra legislación tributaria. A esta misma conclusión llegó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) al decir que el cálculo debería ser sobre las utilidades y no sobre los ingresos. En un comunicado, el CEESP dijo que con el método correcto, la tasa efectiva de las empresas es de 26%. Esto supera el promedio de 22% en las tasas efectivas de los países de la OCDE. https://twitter.com/cceoficialmx/status/1405644147625644033?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1405644147625644033%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F06%2Fel-cce-no-esta-de-acuerdo-con-las-revisiones-del-sat-por-las-tasas-efectivas-de-isr%2F De acuerdo con el método del SAT, algunos sectores económicos pagan tasas efectivas de 1.3%, cuando lo establecido por la ley es el 30%. Como explica Reforma, el método de cálculo del SAT hace parecer que hay poca recaudación y que algunos sectores de la economía no pagan los impuestos establecidos. Recientemente, en entrevista con La Razón, Raquel Buenrostro habló sobre las reacciones del CCE y otras organizaciones. De acuerdo con la funcionaria, el CCE y otros organismos quieren hacer pensar que las tasas son muy altas porque en realidad esperan una reforma fiscal que dé estímulos tras la pandemia. Sin embargo, según Buenrostro, estas organizaciones fueron exhibidas cuando se demostró que pagaban 1.3% de impuestos frente al 25% que pagan los otro contribuyentes. Con información de Reforma, La Razón y El Universal https://www.reforma.com/aparenta-sat-una-menor-recaudacion/gr/ https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuestiona-el-ceesp-calculo-de-impuestos https://www.razon.com.mx/mexico/grandes-informales-raquel-buenrostro-jefa-sat-440669

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